V bratislavskom Ružinove horela rekreačná chatka: Nikto sa nezranil

Požiar chatky v Ružinove. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Na Martinskej ulici V bratislavskom Ružinove v stredu doobeda horela rekreačná chatka. Hasičom sa po príchode podarilo požiar uhasiť. Pri udalosti sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar stien rekreačnej chatky. Zasahujúci hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody. Hasiči postupne pokračovali v rozoberaní strešnej konštrukcie, interiér prirodzene odvetrali a vyhľadávali skryté ohniská,“ ozrejmili hasiči.
Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.