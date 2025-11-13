Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

S daňami už vymýšľa aj Brusel: Po tabaku chcú zdaniť aj alkohol, čipsy či sladkosti! Dotklo by sa to aj Slovenska

BRUSEL – Na pôde EÚ prebiehajú debaty o nastavení budúceho rozpočtu. Podľa európskych komisárov by mali alkohol, tabak ale aj nezdravé jedlo a sladené nápoje prispievať do balíka a teda čeliť vyšším daniam.

Ako upozornil portál Euractiv, Európska komisia aktuálne preveruje zdanenie produktov škodlivých pre zdravie, aby zvýšila príjmy a súčasne dosiahla aj pokrok vo svojich cieľoch v oblasti verejného zdravia. Problémom je, ktorú oblasť zmienených produktov by mali spoločné spotrebné dane zasiahnuť najskôr.

V súčasnosti totiž systém funguje tak, že všetky spotrebné dane EÚ plynú do vnútroštátnych rozpočtov. To sa má však zmeniť. S nadchádzajúcim rozpočtom EÚ na roky 2028-2034 už Komisia navrhla 15-percentný odvod z vnútroštátnych daní z tabaku. Takto by ročne mohla získať približne 11,2 miliardy eur. Ide o zásadnú reformu financovania EÚ. Doteraz si totiž členské štáty nechávali všetky peniaze z daní pre seba, po novom by však každý z nich, vrátane Slovenska, posielal 15 % z toho, čo vyberie na daniach za tabak, do Bruselu. Únii to má pomôcť financovať výdavky na obranu, klimatické opatrenia a iné priority.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

To však nie je všetko, na stole je totiž aj smernica o zdaňovaní tabakových výrobkov, ktorá počíta so zvýšením minimálnych sadzieb na historické maximá – ide o výrazné zvýšenie sadzieb dane z tabaku v celej EÚ.

Štátom sa tieto avizované zmeny nepozdávajú, obávajú sa narušenia fiškálnej suverenity ale aj výrazného nárastu cien tabakových výrobkov na legálnom trhu a presunu spotrebiteľov na ten nelegálny.

Tabak pritom nemusí byť koncom, ale začiatkom bruselských plánov. Objavili sa totiž debaty aj o zdanení zdraviu škodlivých produktov, ako sú sladené nápoje a spracované potraviny. Euroactiv upozornil, že komisár pre klímu Wopke Hoekstra, ktorého portfólio zahŕňa aj zdaňovanie, tento mesiac naznačil, že odvody z cukru alebo soli by sa mohli objaviť aj v budúcom príjmovom mixe EÚ. V tomto kontexte tiež Komisia teraz skúma, či a ako zvýšiť minimálnu spotrebnú daň z alkoholu. 

V tom, čo by sa malo zdaniť, však zhoda nepanuje. Medzi zástupcami priemyslu, ktorí sa spomínajú v súvislosti s budúcimi daňami má prebiehať „obviňovanie sa navzájom“ o tom, čo je škodlivejšie a malo by byť zdanené ako prvé. Výrobcovia sladených nealkoholických nápojov ukazujú prstom na alkohol, alkohol zasa na tabak a tabak sa bráni tým, že je už výrazne regulovaný a ostatní by mali nasledovať jeho príklad. 

