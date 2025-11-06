Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Lidl sa oplatí už aj v Kútoch: Modro-žltý diskont má na Slovensku aktuálne 176 predajní, v roku 2025 ich otvoril zatiaľ deväť

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Lidl)
© Zoznam/ © Zoznam/

Vo štvrtok 6. novembra otvoril Lidl svoju 176. predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v Kútoch. V roku 2025 otvoril diskont pod Tatrami už deväť nových obchodov, okrem Kútov, aj v Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti.

V novej prevádzke nájde uplatnenie 25 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom predajne je Matúš Krásny, ktorý pri príležitosti otvorenia predajne povedal: „Mám veľkú radosť, že môžem byť členom stabilného tímu Lidl. Teším sa na spoluprácu s kolegami a kolegyňami. Spoločne budeme robiť maximum preto, aby sme našim zákazníkom v novej modernej predajni v Kútoch poskytli príjemný a komfortný nákup.“

Lidl sa oplatí už
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Lidl)

Lidl v 176 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

Lidl sa oplatí už
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Lidl)

Nová predajňa v Kútoch má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1 400 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Okrem štandardných pokladníc tu zákazníci nájdu aj 6 samoobslužných pokladníc, pričom všetky sú so zväčšeným priestorom na nablokovaný tovar. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov a nabíjacia stanica pre elektromobily.

Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 700 000 €. Potravinová podpora z predajne v Kútoch poputuje seniorom v organizácii Nezábudka Kúty. „Pomáhať slabším znamená otvoriť srdce ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Darované potraviny prinesú seniorom nielen sýtosť, ale aj pocit láskavosti a záujmu. Každý dar je prejavom dobroty, ktorá spája ľudí. Spolu dokážeme rozjasniť dni tým, ktorí si to najviac zaslúžia. VEĽKÉ ĎAKUJEME - klienti zariadenia sociálnych služieb Nezábudka Kúty, n.o.,“ priblížila Anna Juríková, riaditeľka organizácie.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci Základnej školy Andreja Radlinského. „Podpora pohybových aktivít, budovanie pohybových návykov a aktívne trávenie voľného času je jednou z priorít vzdelávania žiakov Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch. Podporujeme individuálne i kolektívne športy. V škole máme viacero krúžkov so športovým zameraním. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa snažíme spestrovať rôznymi novými a netradičnými športami, na ktoré nám veľakrát chýba materiálne vybavenie. Finančnou podporou súkromnými spoločnosťami získavame nové možnosti pri objavovaní a začleňovaní nových  športov do vyučovacieho procesu,“ vysvetľuje Jana Mrázová, riaditeľka ZŠ A. Radlinského v Kútoch. Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

-reklamná správa-

Nahlásiť chybu

