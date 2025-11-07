ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Riaditeľ mal obťažovať dievčatká! REAKCIA mestskej časti, TAKTO dostal post

BRATISLAVA – Slovenskom otriasol otrasný prípad jednej z bratislavských materských škôl, kde malo dochádzať zo strany riaditeľa k nevhodnému správaniu voči deťom a zamestnankyniam. Hovorí sa o kriku, násilnom správaní aj nevhodných dotykoch. Prípad riešila polícia, muž však momentálne trestne stíhaný nie je. Ľudia však na prípad pozerajú s hrôzou a pýtajú sa, ako je možné, že sa na takýto post muž vôbec dostal. Vysvetľovať to musí bratislavské Staré Mesto, ktoré je zriaďovateľom škôlky.
Dnes už bývalý riaditeľ prichádzal do kontaktu s deťmi tri a pol mesiaca – od augusta do polovice novembra 2024. Krik a nadávky pritom nemali byť to jediné, čomu deti museli čeliť. Upozornil na to Denník N. Všetko odštartoval prípad vtedy päťročného chlapčeka, ktorého mal riaditeľ podľa slov jeho matky napadnúť. išla na miestny úrad v mestskej časti Staré Mesto, kde správanie voči jej synovi a iným deťom nahlásila. Zriaďovateľ podal 18. novembra trestné oznámenie na riaditeľa pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Z následných výpovedi personálu škôlky nabiehajú zimomriavky – hovoria o nevhodných dotykoch dievčatiek, dokonca po nahom tele, zatváraní sa s nimi do riaditeľne osamote, opísali aj riaditeľovo nevhodné správanie voči nim samotným. Prípad riešila polícia, uzavrela ho však s tým, že na obvinenie za sexuálne násilie nepostačovali dôkazy.
Ako sa muž dostal na post riaditeľa?
Prípad však ľudí pobúril. Vyjadril sa k nemu aj zriaďovateľ, ktorým je Staré Mesto. „Chceme vás uistiť, že ako zriaďovateľ berieme celú situáciu mimoriadne vážne a akonáhle sa k nám dostali správy o riaditeľovom správaní formou podnetu rodičky, vec sme okamžite prešetrili, prijali potrebné opatrenia, riaditeľa suspendovali a podali detailné Oznámenie o podozrení a o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu,“ uviedla mestská časť.
S rodičmi a radou materskej školy podľa vlastných slov celý čas citlivo a transparentne komunikovali. „Na jednom zo zasadnutí Rady školy pri materskej škole bol účastný aj zástupca Polície SR. Na jednom z rodičovských združení sme si zase pozvali ako externú hostku detskú psychologičku, ktorá sa s rodičmi rozprávala ohľadom ich obáv aj vhodnej komunikácie s deťmi, ktorých sa údajné konanie riaditeľa nedotklo, ale situáciu v MŠ mohli navnímať,“ uviedli.
Rodičom tiež naďalej ponúkli odborné služby psychologičky, na ktorú dostali kontakt a mohli využiť jej služby tak, aby s rešpektom voči ochrane osobných údajov detí a rodičov zriaďovateľ nemohol mať informácie o tom, kto a v akej veci psychologičku kontaktoval. Výdavky na tieto služby hradil a mestská časť . „Situáciu sme v žiadnom prípade nepodcenili a konali sme veľmi rýchlo, žiaľ, naše kompetencie majú jasné hranice,“ tvrdia.
„Pri podaní Oznámenia o podozrení a o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu sme opísali do detailu všetky informácie, ktorými sme disponovali na základe výsledkov nášho šetrenia podnetu. Na polícii sme osobne vypovedali za účasti prokurátorky a po celú dobu vyšetrovania sme boli plne súčinní s políciou,“ uviedli.
Slabá legislatíva?
Mestská časť tiež tvrdí, že pri výbere riaditeľa škôlky postupovali v plnom súlade s platnou legislatívou a uznesením Rady školy. Situácie, akou je táto, podľa nich dokazujú, že nie je dostačujúca a žiadala by si úpravu, ktorá by dokázala účinnejšie predísť takýmto situáciám.
Kandidát podľa nich v danom čase splnil všetky zákonom stanovené kvalifikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa materskej školy, predložil požadované doklady a koncepciu rozvoja. „Bol riadne vypočutý pred Radou školy, ktorá v zmysle zákona uskutočnila voľbu a na základe jej uznesenia bol následne menovaný do funkcie riaditeľa materskej školy,“ vysvetlili. Zároveň ako zamestnávateľ požiadali Regionálny úrad školskej správy o písomné potvrdenie o splnení predpokladu bezúhonnosti, ktoré im bolo vydané.
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
„Vzhľadom na skúsenosť z MŠ Špitálska sme interne prijali rozhodnutie, že k výberovému konaniu na riaditeľov škôl budeme písomne žiadať referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa. Žiadny zamestnávateľ však takúto zákonnú povinnosť nemá. Ak by ju aj mal alebo ak by nám dobrovoľne takúto referenciu poslal, nikde nie je záruka objektívnosti takejto informácie,“ uviedli. Interne sa zaoberajú aj možnosťou zavedenia pravidelných školení pre zamestnancov materských škôl, ktoré by sa zameriavali na praktické uplatňovanie etického kódexu, prevenciu a včasné rozpoznanie rizikového správania.
Cieľom je, aby učitelia aj nepedagogickí zamestnanci dokázali včas identifikovať a správne vyhodnotiť problematické situácie, okamžite ich nahlásiť a zároveň pri svojej práci postupovali v súlade s legislatívou, etickými zásadami a s dôrazom na maximálnu bezpečnosť detí. „Situáciu v žiadnom prípade neberieme na ľahkú váhu a veríme, že orgány činné v trestnom konaní budú v šetrení tohto prípadu naďalej postupovať dôsledne a spravodlivo. Pre nás ako zriaďovateľa je najvyššou prioritou bezpečnosť detí a prostredie, v ktorom sa môžu zdravým spôsobom rozvíjať, vzdelávať a cítiť sa chránené,“ dodali.