ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky

BRATISLAVA – Krik, násilné správanie, nevhodné dotyky. V jednej z bratislavských materských škôl malo dochádzať zo strany riaditeľa k nevhodnému správaniu voči deťom, ale aj voči samotným zamestnankyniam. Prípad riešila polícia, muž však momentálne trestne stíhaný nie je.
Podľa pedagogičiek z materskej školy na Špitálskej ulici v Bratislave riaditeľ na deti nemal trpezlivosť, často na ne kričal a rozkazoval im: „Buď ticho! Sadni si! Zmizni!“ Nazýval ich zasranmi, degešmi, viackrát použil aj vulgárnejšie výrazy. Výpovede pedagogičiek sú uvedené v znaleckom posudku klinickej psychologičky, tá ich vyňala z vyšetrovacieho spisu na účely svojho zisťovania. Informuje o tom Denník N.
Dnes už bývalý riaditeľ prichádzal do kontaktu s deťmi tri a pol mesiaca – od augusta do polovice novembra 2024. Krik a nadávky pritom nemali byť to jediné, čomu deti museli čeliť. Denník informuje tiež o prípade vtedy päťročného chlapčeka, ktorého mal riaditeľ podľa slov jeho matky napadnúť. Chlapčeka, ktorý mával problémy so spánkom sa mal povrtieť v posteli a niečo si zamrmlať. Riaditeľa mal popadnúť amok, mal podísť k postieľke, kde chlapček spal, odhodiť macka a plačúceho škôlkara násilne ťahať po zemi aj s paplónom von z triedy na chodbu. Tam naňho kričal a údajne ho aj udrel. Vyplýva to z výpovedí učiteliek. Celý incident na chodbe malo vidieť jedno z dievčat, ktoré bolo v tom čase na toalete a situáciu opísalo učiteľkám. Doma chlapček povedal, že ho riaditeľ udrel niekoľkokrát päsťou po chrbte aj po hlave. Matka konfrontovala samotného riaditeľa, ktorý všetko poprel. 8. novembra išla na miestny úrad v mestskej časti Staré Mesto, kde správanie voči jej synovi a iným deťom nahlásila. Zriaďovateľ podal 18. novembra trestné oznámenie na riaditeľa pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania.
Dievčatká mal nevhodne hladiť
Zatiaľ, čo k chlapcom sa mal riaditeľ správať vulgárne a agresívne – až na prípad jedného chlapca, s ktorým si mal vybudovať zvláštny vzťah a ten mu mal hovoriť, že ho ľúbi – k dievčatkám mal byť prehnane pozorný, kontaktný a dotýkať sa ich.
Podľa výpovede učiteľky mal 3-ročné dievčatko po uložení na poobedný spánok rukou hladiť pod perinou a šepkať jej do ucha, aká je krásna. „Videla som, že jej pod paplónikom hladí chrbátik aj zadoček. Keď žmolil dievčatám ušká a chytal ich po tvári, mal taký divný výraz, vždy očervenel,“ stojí vo výpovedi učiteľky. To isté dievčatko údajne hladil aj po nahom tele, keď sa prezliekalo. Ďalšie z dievčatiek sa malo učiteľkám zveriť, že ju riaditeľ pravidelne masíruje, a aj ukázala kde – od chodidiel až po rozkrok.
„Dievčatkám žmolil ušká zväčša, keď boli holé a prezliekali sa do pyžamka. Hovorila som mu, že to nie je vhodné, on ma nepočúval,“ uviedla vo výpovedi jedna z učiteliek. Riaditeľ si podľa nej tiež účelovo menil zmeny, aby ostával na poobednej v škôlke aspoň pol hodiny s deťmi sám.
Upratovačka zasa uviedla, že jedno dievčatko chodilo častejšie do riaditeľne, kde s ním bolo za zatvorenými dverami samo. Aj učiteľky uviedli, že si riaditeľ vodil po jednom do kancelárie niektoré z detí, vraj ich utišoval. V miestnosti, kam mal prístup len on a ostatné zamestnankyne tam bežne chodiť nesmeli, mal umiestnené kamery.
Svoje si s ním užili aj učiteľky
Prehnane kontaktný mal však byť aj k samotným učiteľkám. „Pravidelne ma hladkal po pleci, bolo mi to nepríjemné. Raz ma akože nechtiac chytil za zadok. Mal divné náznaky, chytal sa medzi nohami pred deťmi aj pred nami,“ vypovedala jedna zo zamestnankýň škôlky. Podobné správanie opísali aj iné zamestnankyne. „Trel si ruku o prirodzenie, dotýkal sa ma, bolo to veľmi nepríjemné, pripadal mi ako úchylák,“ uviedla učiteľka, ku ktorej si mal riaditeľ dovoľovať najviac.
Učiteľky namietali aj jeho pracovnú morálku – mal byť lajdák, delegoval svoje pracovné povinnosti a mal zlú dochádzku.
Nepostačovali dôkazy
Zriaďovateľ materskej školy – mestská časť Staré Mesto tvrdí, že konali ihneď. O nevhodnom správaní riaditeľa sa dozvedeli 7. novembra 2024. Na základe rozhodnutia mestskej časti prestal riaditeľ do priestorov škôlky chodiť o týždeň nato, 14. novembra, odkedy si čerpal dovolenku. Papierovo vo svojej funkcii ostal ešte mesiac – do 13. decembra. 19. novembra podali na polícii oznámenie o podozrení na spáchanie trestného činu.
Policajné vyšetrovanie sa skončilo v marci tohto roku bez obvinenia. Polícia to uzavrela tak, že na obvinenie za sexuálne násilie nepostačovali dôkazy, pretože ani psychologička prizvaná políciou nezistila u napadnutého chlapčeka traumu, ktorá by podozrenia potvrdila.
Matky dvoch detí následne podali v apríli sťažnosť na okresnú prokuratúru. Poškodení policajnému vyšetrovateľovi napríklad vytýkajú, že domovú prehliadku u podozrivého, počas ktorej mu zabavili elektronické zariadenia, vykonali až 26. novembra, teda týždeň po trestnom oznámení. Okrem toho sa v sťažnosti tiež píše, že aj keby si podozrivý maloleté deti nenatáčal, ešte to neznamená, že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu sexuálneho zneužívania.
Okresná prokuratúra po opätovnom prešetrení postupu bratislavskej kriminálky potvrdila záver polície – bývalý riaditeľ materskej školy sa sexuálneho zneužívania nedopustil. Zároveň však uviedla, že mohlo dôjsť k spáchaniu iného trestného činu a to ublíženia na zdraví napadnutím chlapčeka. Bratislavská kriminálka toto podozrenie posunula polícii v Starom Meste, tam potvrdili, že vyšetrovanie prebieha, a preto nebudú poskytovať bližšie informácie.
Denník kontaktoval aj dnes už bývalého riaditeľa – telefón nedvíhal, na SMS správy ani na e-mail nereagoval.