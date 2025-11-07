Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Slovenské ministerstvo školstva rieši vážnu KAUZU! Tvrdé PORNO v dokumentoch na ich stránke

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR má problém. Slovenskom totiž koluje už niekoľko dní dôkaz o tom, že oficiálny web rezortu Tomáša Druckera odkazuje na pornostránku. V čase, keď sme oslovili samotné ministerstvo, sme to vyskúšali na vlastnej koži. Čakalo nám nemilé prekvapenie, k nevhodnému obsahu sa stále mohol dostať každý jedným klikom.

Problém sa týkal sekcie Dokumenty a materiály, ktorá by mala slúžiť ako kľúčový zdroj informácií pre školy, rodičov a žiakov. Jeden z oficiálnych odkazov v tejto sekcii, určený na stiahnutie alebo zobrazenie relevantného školského dokumentu, viedol namiesto toho priamo na webovú stránku s explicitným pornografickým obsahom.

Stačilo kliknúť na odkaz v sekcii zmluvy uzavreté rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ministerstva do konca roka 2010, konkrétne na Krajský školský úrad Košice a potom sa to stalo. Objavila sa webová stránka s videami zaradenými do sekcie amateur, nudes, blowjobs alebo hardcore, ktoré nie sú vhodné pre deti ani slabšie povahy.

Ministerstvo školstva SR v minulosti neschválilo napríklad ani učebnicu sexuálnej výchovy, ktorá okrem iného vysvetľuje, prečo porno nie je dobrý zdroj informácií o sexe. 

Dôkaz o tom, ako sa z oficiálneho webu ministerstva mohli jedným klikom dostať na pornostránku aj deti 

Porno na stránke ministerstva školstva

Rezort školstva po našom upozornení začalo kauzu okamžite riešiť. Po pár minútach odklik na sporný obsah vymazalo. Či išlo o zlyhanie jednotlivca, alebo nedostatočné zabezpečenie, bude predmetom vyšetrovania. Nateraz ostáva len dúfať, že sa podobný problém už nebude opakovať.

Správu budeme aktualizovať, čakáme na stanovisko ministerstva. 

