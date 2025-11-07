Slovenské ministerstvo školstva rieši vážnu KAUZU! Tvrdé PORNO v dokumentoch na ich stránke

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR má problém. Slovenskom totiž koluje už niekoľko dní dôkaz o tom, že oficiálny web rezortu Tomáša Druckera odkazuje na pornostránku. V čase, keď sme oslovili samotné ministerstvo, sme to vyskúšali na vlastnej koži. Čakalo nám nemilé prekvapenie, k nevhodnému obsahu sa stále mohol dostať každý jedným klikom.
Problém sa týkal sekcie Dokumenty a materiály, ktorá by mala slúžiť ako kľúčový zdroj informácií pre školy, rodičov a žiakov. Jeden z oficiálnych odkazov v tejto sekcii, určený na stiahnutie alebo zobrazenie relevantného školského dokumentu, viedol namiesto toho priamo na webovú stránku s explicitným pornografickým obsahom.
Stačilo kliknúť na odkaz v sekcii zmluvy uzavreté rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ministerstva do konca roka 2010, konkrétne na Krajský školský úrad Košice a potom sa to stalo. Objavila sa webová stránka s videami zaradenými do sekcie amateur, nudes, blowjobs alebo hardcore, ktoré nie sú vhodné pre deti ani slabšie povahy.
Ministerstvo školstva SR v minulosti neschválilo napríklad ani učebnicu sexuálnej výchovy, ktorá okrem iného vysvetľuje, prečo porno nie je dobrý zdroj informácií o sexe.
Dôkaz o tom, ako sa z oficiálneho webu ministerstva mohli jedným klikom dostať na pornostránku aj deti
Rezort školstva po našom upozornení začalo kauzu okamžite riešiť. Po pár minútach odklik na sporný obsah vymazalo. Či išlo o zlyhanie jednotlivca, alebo nedostatočné zabezpečenie, bude predmetom vyšetrovania. Nateraz ostáva len dúfať, že sa podobný problém už nebude opakovať.
Správu budeme aktualizovať, čakáme na stanovisko ministerstva.