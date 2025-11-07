BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Bánovskí policajti odhalili trojicu dílerov heroínu a pervitínu. Vyšetrovateľ obvinil dvoch 47-ročných mužov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného v časti formou spolupáchateľstva, 56-ročný muž čelí obvineniu z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. V piatok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Štyridsaťsedemroční obvinení si od apríla do 28. októbra tohto roka zabezpečovali heroín v rôznych množstvách na rôznych miestach v Bánovciach nad Bebravou, ktorý následne neoprávnene prechovávali. Zároveň si od rôznych osôb zabezpečovali aj pervitín, ktorý rovnako ako heroín predávali ďalším osobám,“ priblížila Krajčíková. Tretí obvinený si podľa nej heroín neoprávnene zadovažoval a následne ho rozdeľoval na menšie dávky a opakovane predával ďalším osobám v rôznych lokalitách Bánoviec nad Bebravou.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
Zaistili viaceré stopy
„Počas domových prehliadok a prehliadky iných priestorov a pozemkov policajti zaistili viaceré stopy a ďalšie veci slúžiace na aplikáciu drog. Expertíza Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru potvrdila, že ide o metamfetamín a heroín,“ ozrejmila Krajčíková. Vyšetrovateľ spracoval na 47-ročných obvinených podnety na väzobné stíhanie, s ktorými sa súd stotožnil, 56-ročný obvinený je stíhaný na slobode. Dvom 47-ročným mužom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov, 56-ročnému obvinenému na jeden až päť rokov.