Nepríjemná správa pre šoférov: Ceny STK môžu poriadne vyskočiť! Brusel presadzuje častejšie a prísnejšie kontroly áut

BRUSEL - Brusel opäť pritvrdzuje a majiteľov starších vozidiel zrejme čakajú nepríjemné časy. Podľa návrhu Európskej komisie budú musieť autá staršie ako desať rokov absolvovať technickú a emisnú kontrolu každý rok namiesto doterajších dvoch. K tomu sa pridajú aj nové, prísnejšie merania a výsledkom má byť aj dramatické zdraženie samotných kontrol.

Doteraz platilo, že staršie autá na Slovensku chodili na STK raz za dva roky. To sa však môže čoskoro zmeniť. Európska komisia navrhuje, aby všetky osobné a dodávkové autá staršie ako desať rokov absolvovali STK každý rok. Nové pravidlá by sa mali dotknúť aj elektromobilov a áut s modernými asistenčnými systémami.

Eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas zdôraznil, že cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách, čistejšie ovzdušie a menší počet smrteľných nehôd. Podľa odhadov by nová legislatíva mohla v EÚ do roku 2050 zachrániť až 7-tisíc životov.

Tvrdý dopad na Slovákov

Na Slovensku bude dopad obzvlášť citeľný. Priemerný vek osobného auta je podľa údajov ACEA totiž až 14,7 roka, čo je jeden z najvyšších priemerov v Európe. Odhady hovoria, že nová povinnosť by sa dotkla približne 800-tisíc vozidiel. To znamená dodatočné náklady pre domácnosti na úrovni desiatok miliónov eur ročne.

"To však nie je všetko. Budú sa merať napríklad aj pevné palivové častice, oxidy dusíka. diaľkové merania hluku," povedal pre televíziu Markíza generálny sekretár Spoločenstva majiteľov a technikov STK Andrej Číž. Logicky to teda bude znamenať, že tieto nové merania si budú vyžadovať nákup nových a drahších zariadení, pre ktoré budú musieť byť zamestnanci aj vyškolení.

Ako to už v takýchto prípadoch býva, majitelia týchto kontrolných staníc si budú určite tieto poplatky následne pýtať na vyšších sumách od samotných zákazníkov. Prístroje by mali stáť okolo 80-tisíc eur na jednu stanicu. Môže sa tak veľmi jednoducho stať aj to, že dokým ste teraz platili za jednu kontrolu STK napríklad 80 eur, po novom by to mohlo byť až 170 eur.

Návrh už prešiel verejným pripomienkovaním a na jeseň o ňom bude rokovať Európsky parlament. Ak sa schváli, Slovensko bude musieť prispôsobiť svoju legislatívu. Zmeny by tak mohli začať platiť už v roku 2027.

