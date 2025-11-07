Viete, ako správne používať hmlovky? Pri nesprávnom zaobchádzaní môžete ohroziť iných účastníkov premávky

BRATISLAVA - Nesprávne používanie predných a zadných hmlových svetiel, takzvaných hmloviek môže oslňovať ostatných účastníkov cestnej premávky a vytvárať nebezpečné situácie. Vodiči môžu byť za ich nesprávne používanie aj pokutovaní. Upozornila na to polícia v súvislosti s príchodom jesenného a zimného obdobia, kedy sa na cestách častejšie objavuje hmla, znížená viditeľnosť či nepriaznivé poveternostné podmienky. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Hmlovky majú vodičom pomôcť lepšie vidieť a byť viditeľní. Ich nesprávne používanie, najmä v situáciách, keď nie je hmla alebo viditeľnosť nie je obmedzená, môže oslňovať ostatných účastníkov cestnej premávky a vytvárať nebezpečné situácie,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný používať hmlovky len v prípade, ak je viditeľnosť znížená v dôsledku hmly, sneženia či hustého dažďa.
„Po zlepšení viditeľnosti je potrebné ich bezodkladne vypnúť. Porušenie tejto povinnosti môže byť na mieste riešené blokovou pokutou,“ zdôraznila. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby v zhoršených podmienkach jazdili s maximálnou opatrnosťou - prispôsobili rýchlosť jazdy, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a dbali na čistotu svetiel aj čelných skiel.