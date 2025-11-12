Do strany SaS vstupuje nové meno! Venovať sa bude oblasti školstva i komunálnej politiky

BRATISLAVA - Do opozičnej strany SaS vstupuje Marián Damankoš. Venovať sa bude oblasti školstva i komunálnej politiky. Pôsobí ako riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a je zároveň prezidentom Asociácie evanjelických škôl Slovenska. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling. Damankošov vstup do strany je podľa neho súčasťou nového príbehu SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Odmietol však, že by sa SaS „pri toľkých konzervatívcoch“ menila.
„Je to človek, ktorý v novom príbehu strany SaS, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov, je tým správnym 'pojítkom', že budeme vedieť opäť diskutovať o témach, ktoré sú dôležité pre Slovensko, ale hlavne o pravicových a ekonomických témach,“ vyhlásil Gröhling s tým, že chce, aby ekonomika a ekonomické opatrenia boli to dôležité, čo ich bude v SaS spájať.
Damankoš je podľa šéfa strany odborník na školstvo, venoval sa aj koncpiovaniu učebníc v rámci stredoškolského prostredia. „Veľmi rád by som prispel k budovaniu a vylepšovaniu, či už verejného školstva alebo neverejného školstva, pretože naše školstvo je opakovane kritizované,“ povedal na tlačovej konferencii Damankoš s tým, že by chcel byť súčasťou snahy o reformu efektivity školstva.