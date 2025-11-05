Smutná správa! Vo veku 92 rokov zomrel nestor košickej neonatológie

KOŠICE - Vo veku 92 rokov zomrel bývalý dlhoročný primár neonatologického oddelenia košickej nemocnice a jeden z nestorov slovenskej neonatológie Ivan Frič. Informovala o tom košická Detská fakultná nemocnica (DFN) na sociálnej sieti.
Ako uviedla nemocnica, Frič bol jedným zo zakladateľov perinatológie na Slovensku, krajským odborníkom pre neonatológiu východoslovenského regiónu (1962 - 1998), čestným členom Slovenskej pediatrickej spoločnosti a čestným členom Výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Zároveň bol nositeľom zlatej medaily Jána Evangelistu Purkyňu a ocenenia Purpurové srdce. V roku 2023 mu bola udelená Cena za významnú osobnosť DFN Košice.
Vychoval desiatky odborníkov
„Počas svojho života vychoval desiatky odborníkov, ktorí pokračujú v jeho odkaze a práci pre najmenších pacientov. Jeho meno a dielo zostanú navždy späté s rozvojom neonatológie nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku,“ uviedla nemocnica. Frič po promócii na Fakulte detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe pôsobil najprv v okresných nemocniciach, no už od roku 1958 spojil svoj profesijný život s Košicami. „Od roku 1960 viedol novorodenecké oddelenie na pôrodníckej klinike, ktoré z malej izby pre novorodencov vybudoval na moderné neonatologické pracovisko s jednotkou intenzívnej starostlivosti,“ skonštatovala DFN. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. novembra o 12.00 h v Krematóriu v Košiciach.