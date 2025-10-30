Južným Slovenskom otriasla záhadná smrť staršieho muža (†63): Expert nevylúčil vraždu!

(Zdroj: Topky)
POHRONSKÝ RUSKOV - Koniec októbra sa v obci Pohronský Ruskov v okrese Levice nesie vo veľmi smutnej nálade. Dôvodom je záhadná smrť muža, ktorého našli na obed bez známok života.
Informáciu priniesla televízia Markíza. Kompetentné zložky našli muža vo veku 63 rokov v stredu 30. októbra 2025 sedieť na stoličke v stave, kedy už nejavil známky života. Telo mali nájsť v kuchyni v rodinnom dome, a to nebolo všetko.
Podľa všetkého mal muž zranenie na hlave, čo priviedlo k záveru aj obhliadajúceho lekára. Ten nevylúčil cudzie zavinenie, a teda aj možnosť vraždy. Presnejšie bolo toto zranenie na temene hlavy. Polícia však zatiaľ nález tela bližšie nekomentovala.
