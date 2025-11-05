Vodiči, počkáte si: Polícia upozorňuje na kolóny v centre Bratislavy, odporúča využiť iné trasy

autobusová stanica Nivy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na súvislé stojaté kolóny, ktoré sa v hlavnom meste tvoria v lokalitách okolo nákupných centier na Mlynských Nivách a Landererovej ulici, v ich blízkom okolí a na uliciach ako 29. augusta a Dostojevského rad. Odporúča využiť alternatívne trasy.
„Upozorňujeme vodičov, ktorých cieľom jazdy sú nákupné centrá na Mlynských Nivách a na Landererovej ulici, prípadne ich blízke okolie a ulice ako 29. augusta a Dostojevského rad, aby sa im, ak je to možné, vyhli a využili alternatívne trasy na dojazd do cieľa, keďže sa v daných lokalitách a uliciach tvoria súvislé stojaté kolóny,“ apeluje polícia.
