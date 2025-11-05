Rozhodnutie Ústavného súdu k novele infozákona ukazuje dôležitosť opozičnej práce, uviedla Plaváková

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS) víta, že Ústavný súd (ÚS) SR skonštatoval, že časť novely infozákona je v rozpore s ústavou. Pripomenula pritom, že od začiatku na protiústavnosť úpravy upozorňovali. Stredajšie rozhodnutie ÚS tak podľa nej ukazuje dôležitosť opozičnej práce. Vyplýva to z jej vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.
„ÚS vyhovel nášmu návrhu na vyslovenie nesúladu novely infozákona s ústavou. Vláda Roberta Fica ňou chcela obmedziť právo ľudí na prístup k informáciám a zatajiť tak to, čo vlastne na ministerstvách a ostatných úradoch robia. Upozorňovali sme vytrvalo od začiatku, kedy túto novelu infozákona predložili, na jej protiústavnosť. Upozorňovali sme na to na výboroch, v prvom čítaní, v druhom čítaní, dokonca aj v treťom čítaní. Napriek tomu ju nasilu pretlačili,“ skonštatovala.
Ústavný súd rozhodol
Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Úpravu napadla na súde skupina opozičných poslancov aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. ÚS už v marci účinnosť sporných ustanovení pozastavil.
Novela je účinná od 1. marca. Stoja za ňou poslanci NR SR za koaličnú SNS. Jednou zo zmien, ktoré priniesla, bola možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez infozákon. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Opozícia to kritizovala. Právnu úpravu vetoval i prezident SR Peter Pellegrini. Parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.