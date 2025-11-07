Samosprávy sa musia pýtať obyvateľov, či chcú veterné parky, uviedol Taraba

BRATISLAVA - Žiadny veterný park na Slovensku nebude môcť vzniknúť, ak nebude mať súhlasné stanovisko mesta či obce, ktorých sa projekt týka. Na piatkovej tlačovej konferencii to zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), odpovedajúci na otázku o projekte veterného parku medzi Stupavou a Lozornom v okrese Malacky.
Taraba zdôraznil, že v tomto, podobne ako pri iných zámeroch veterných parkov, platí univerzálna podmienka. „Budú sa k tomu musieť vyjadrovať starostovia a primátori. Stavebným úradom nie je MŽP, sú nimi mestá a obce, takže nech sa páči, musia predstúpiť pred občanov a opýtať sa ich, či to chcú alebo nechcú,“ upozornil s odvolaním sa nové znenie zákona o EIA, zavádzajúce nevyhnutnú podmienku súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku. „My sme ešte sprísnili tie povoľovacie procesy tým, že sa k tomu má vyjadriť nielen tá samospráva, v katastri ktorej sa má veterný park realizovať, ale aj všetky dotknuté obce,“ zdôraznil.
archívne video
Taraba priznal, že v tejto súvislosti je v spore s Európskou komisiou, ktorá podľa neho tlačí na masívne budovanie veterných parkov na Slovensku a čo najpružnejšie povoľovacie procesy. „Neexistuje však sila, ktorá prinúti ministra Tarabu zobrať mestám a obciam právo vyjadriť sa,“ vyhlásil. Minister tiež upozornil, že envirorezort bude požadovať od investorov projektov veterných parkov aj jasný plán naloženia s technológiami a stavbami po uplynutí doby životnosti.
Zámer veterného parku na ploche pri diaľnici D2 medzi Stupavou a obcou Zohor predložili tento týždeň na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zámer ráta s 11 veternými turbínami. Mesto Stupava komunikuje už od leta s obyvateľmi o návrhu prostredníctvom svojich informačných kanálov, zriadilo medzi iným aj tzv. Veternú poštu, ktorá odpovedá na otázky súvisiace s projektom. Samospráva deklarovala, že rozhodnutie mesta v prípade stanoviska sa bude odvíjať od názoru obyvateľov.