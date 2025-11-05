Slovensko hlasovalo proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040, tvrdí Taraba

BRATISLAVA - Slovensko spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) hlasovalo v Bruseli proti sprísneniu emisií v klimatickom zákone na rok 2040. Ústupky zo strany Európskej únie v klimatickom zákone, ako aj návrh na odloženie ETS2 o jeden rok považujeme za nedostatočné. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
„Je to prvé priznanie, že systém je zlý, namierený proti sociálnemu štandardu ľudí a budeme jednotne postupovať proti nemu aj s množstvom iných štátov, až kým namiesto odďaľovania príde k jeho zrušeniu,“ povedal Taraba. Za žalostné považuje, že členské štáty žiadali EÚ, aby vypracovala dopadové štúdie na jednotlivé štáty skôr, ako sa prijmú vážne rozhodnutia. Tento návrh bol podľa neho zamietnutý.
Ministri životného prostredia 27 členských štátov EÚ v stredu v Bruseli schválili klimatický cieľ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990, avšak s určitými ústupkami, ktoré tento cieľ oslabujú. Európski ministri sa snažili dospieť k zhode ešte pred klimatickým samitom COP30, ktorý sa začne na budúci pondelok v Brazílii.