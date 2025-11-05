TRAPAS v živom vysielaní: Huliaka zradilo telo uprostred vety, smiech moderátorky a prosba o vystrihnutie!

BRATISLAVA - Po odmietnutí zákona o hazarde prezidentom sa minister Rudolf Huliak rozhodol absolvovať mediálne kolečko po populárnych médiách. V jednom z nich sa mu uprostred živého vysielania udial trapas. Pred pár mesiacmi to bol kotúľ vzad, teraz to bolo telo, ktoré ho zradilo.
Huliak bol hosťom v štúdiu televízie JOJ 24. Ten sa okrem rozhlasovej diskusnej relácie zúčastnil aj na televíznej diskusii v tejto súkromnej televízii. V nej sa rozhorčoval nad rozhodnutím prezidenta a zákon o hazarde podľa neho musí byť predmetom diskusie z hľadiska prelomenia veta. To by chcel dosiahnuť aj apelovaním na ďalších poslancov mimo koalície. Pokúšal sa teda túto problematiku rozviesť.
Dá sa to vystrihnúť?
"Pevne verím, že to bude jeden z bodov - prelomenie veta prezidenta takže ... dúfajme..." nedopovedal vetu Huliak a z úst sa mu dostal známy zvuk, ktorý prakticky denne počúva každý po dobrom obede. Ministrovi sa totiž pri slove "dúfajme" odgrglo, a to až tak, že to rozosmialo samotnú moderátorku, ktorá bola v štúdiu oproti nemu. Huliaka to však nezastavilo a išiel dokončiť vetu, akoby sa nič nestalo. No vzápätí sa snažil o nápravu. "Pardon ... dá sa to vystrihnúť?" spýtal sa Huliak v živom vysielaní, čo pochopiteľne nebolo už možné.
Samotný moment sa preto teda pochopiteľne ocitol na jednej z najviac populárnych satirických stránok slovenského internetu:
Sme ľudia, zachraňovala so smiechom situáciu moderátorka
"To ideme naživo, toto nevieme vystrihnúť," rozhodila už len rukami moderátorka, no celý moment ukončila tým, že všetci sme napokon ľudia. "Je to ľudské no tak, stane sa. Podľa mňa je čas po obede ... každému sa stane," povedala moderátorka a na túto vetu jej pritakal aj minister.
Z momentu si humorom obohatení Slováci urobili napokon ešte jedno memečko: