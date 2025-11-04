Rezort zdravotníctva trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže rozhodnúť iba súd. Informoval o tom komunikačný odbor MZ v reakcii na vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Ministerstvo nesúhlasí s prokuratúrou
„MZ SR rešpektuje stanovisko Generálnej prokuratúry SR, avšak nemôže sa s ním stotožniť,“ uviedol komunikačný odbor. Tvrdí, že všetky právne závery, ktoré generálna prokuratúra prezentuje, rezort v minulosti zohľadnil. Všetky zverejňované právne pochybnosti ministerstvo podľa vlastných slov vyriešilo a podložilo aj platnou judikatúrou slovenských, ako aj európskych súdov.
archívne video
Žilinka informoval, že MZ postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora. Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie ministra zdravotníctva.
Spor o záchrankový tender pokračuje
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.