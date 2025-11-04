Počas policajnej akcie zistili v okrese Žilina 57 priestupkov

Počas rannej kontroly zistili policajti na cestách okresu Žilina spolu 57 dopravných priestupkov. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ŽILINA - Počas pondelkovej (3. 11.) rannej kontroly zistili policajti na cestách okresu Žilina spolu 57 dopravných priestupkov. O výsledkoch policajnej akcie informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Rannú akciu vykonali policajti z krajského dopravného inšpektorátu v spolupráci s príslušníkmi dopravných inšpektorátov v Žiline, Čadci a Martine. „Zistených bolo 57 priestupkov, pričom 55 z nich sa dopustili vodiči motorových vozidiel,“ upresnila polícia.
Najčastejším priestupkom bolo nedodržanie povolenej rýchlosti jazdy, ktorú prekročilo 24 vodičov. „Vodiči vykonali 2452 dychových skúšok, tri z nich boli s pozitívnym výsledkom,“ dodala polícia.