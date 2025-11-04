BRATISLAVA - Tohtoročný október sa skončil na Slovensku ako veľmi studený až normálny. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu 11,2 stupňa Celzia namerali v Bratislave na letisku a najnižšiu 3,7 stupňa Celzia v obci Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 až 2020 bola v intervale od mínus 2,6 stupňa Celzia na Lomnickom štíte do 0,5 stupňa Celzia na bratislavskom letisku,“ uviedli meteorológovia. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom zaznamenali 20. októbra v obci Dobroč, a to mínus 7,6 stupňa. Absolútne najvyššia teplota vzduchu 22,8 stupňa bola v obci Mužla 23. októbra.
Október priniesol suché aj vlhké oblasti
Október bol zároveň podľa SHMÚ na väčšine územia Slovenska veľmi suchý až veľmi vlhký. Najnižší mesačný úhrn bol na zrážkomernej stanici Trnava - Biely Kostol 12,9 milimetra. Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Slovenský Grob, Jaslovské Bohunice či Siladice, priblížil.
Najviac zrážok namerali na Jasnej
Meteorológovia tvrdia, že najvyšší mesačný úhrn zrážok namerali na stanici Jasná 208 milimetrov. Veľmi vysoký úhrn zrážok bol aj na staniciach Martinské hole, Magurka, Oravská Polhora či Donovaly.