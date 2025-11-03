Meteorológovia varujú: V TOMTO okrese platia v pondelok popoludní výstrahy pred vetrom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA/NITRA - V okrese Nitra platia v pondelok popoludní výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahy sú predbežne v platnosti do 17.00 h. Meteorológovia očakávajú na území okresu rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.