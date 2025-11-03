Opitá za volantom: V Malých Uherciach namerali vodičke 3,15 promile

MALÉ UHERCE - Polícia obvinila 37-ročnú ženu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodičke v Malých Uherciach (okres Partizánske) v sobotu (1. 11.) namerali policajti v dychu 3,15 promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Opitá vodička zastavená
Vodičku zastavila a kontrolovala policajná hliadka z Partizánskeho v sobotu večer. „Policajti ju podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom merania 1,51 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 3,15 promile,“ uviedla Klenková. Žene následne policajti podľa nej obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov ju umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Opakovane upozorňujeme vodičov, aby si nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Aj malé množstvo alkoholu dokáže znížiť pozornosť, spomaliť reakcie a zvýšiť riziko dopravnej nehody,“ upozornila Klenková.