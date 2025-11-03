Polícia v Trenčíne chytila vodiča, ktorý po náraze do budovy ušiel: Bol pod vplyvom drog

TRENČÍN - Vodič osobného auta narazil v Trenčíne do budovy, z miesta nehody ušiel. Polícia neskôr zistila, že 44-ročný muž bol pod vplyvom drog. Okolnosti nehody objasňujú policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Muž na osobnom vozidle Ford Ranger s prívesom pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla zišiel ku kraju cesty I/61 a narazil do kovového zábradlia, ktoré po náraze spadlo na zem. Následne pokračoval po chodníku a narazil do budovy, čím poškodil jej fasádu a okno pohostinstva,“ opísala Klenková.
Po nehode vodič podľa nej vystúpil z vozidla a z miesta ušiel. Policajti po ňom začali pátrať. „Vypátrali ho kolegovia z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín, vodič sa schovával v priestoroch bývalej fabriky v Trenčíne,“ doplnila Klenková.
Dychová skúška u vodiča bola podľa nej negatívna, avšak polícia zistila, že je pod vplyvom drog - amfetamínu, metamfetamínu a extázy. „Pri nehode nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. Okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala.