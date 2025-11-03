Primátora Revúcej opätovne obvinili za marcovú nehodu, po ktorej nafúkal

REVÚCA - Polícia v súvislosti s marcovou dopravnou nehodou opätovne obvinila primátora Revúcej Júliusa B. z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli polícia a prokuratúra. Primátorovi po náraze do plota rodinného domu pri dychovej skúške namerali vyše jedného promile alkoholu, nefúkal však bezprostredne po nehode. Pôvodné obvinenie mu zrušili ešte v apríli.
„V tomto prípade bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 51-ročnému mužovi. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia nebude poskytovať ďalšie informácie,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Vyšetrovanie pokračuje
Prokuratúra priblížila, že obvinenie voči primátorovi bolo vznesené uznesením 24. októbra. „Bližšie informácie vzhľadom na neverejnosť prípravného konania nie je možné poskytnúť. V súčasnosti nie je možné stanoviť predpokladaný termín skončenia vyšetrovania,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.
Havária s alkoholom
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Neskôr krajská prokuratúra v stanovisku spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase.
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Obvinenie voči Júliusovi B. bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora.
Primátor sa ospravedlnil
Primátor Revúcej sa k nehode z marca prvýkrát verejne vyjadril koncom augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.