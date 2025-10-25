Potravinový škandál v Poľsku: Po celej krajine sťahujú z pultov mäso! Ľudí vyzývajú, aby ho nejedli

VARŠAVA – Hlavný hygienický inšpektorát v Poľsku vydal mimoriadne varovanie pred hovädzím tatarákom, ktorý sa predáva v obchodoch po celej krajine. Testy totiž odhalili prítomnosť baktérie Escherichia coli, ktorá môže mať vážne dopady na zdravie.
Ako uviedli poľské úrady, konkrétne ide o Hovädzí tatarák (Tatarskie mięso wołowe). Hmotnosť balenia je 200 g. Dátum minimálnej trvanlivosti je 24. 10. 2025. Číslo šarže problémového výrobku je 8525281202. Výrobcom a distribútorom je spoločnosť Sokołów S.A. so sídlom v meste Tarnów.
Konzumácia produktu kontaminovaného baktériou Escherichia coli (STEC) predstavuje riziko otravy jedlom.
Úrady už vyzvali ľudí, aby mäso, v prípade, že si ho už zakúpili, v žiadnom prípade nekonzumovali. Ak už dané mäso zjedli, majú v prípade akýchkoľvek znepokojujúcich príznakov ihneď kontaktovať lekára. Zároveň bolo v obchodoch po celej krajine nariadené stiahnutie problémovej šarže z pultov.
Escherichia coli (skrátene E. coli) je druh baktérie, ktorá bežne žije v črevách ľudí a teplokrvných živočíchov. Väčšina jej kmeňov je neškodná alebo dokonca užitočná – pomáha napríklad pri trávení potravy a pri tvorbe vitamínu K. Avšak niektoré kmene však môžu spôsobiť ľuďom vážne problémy ako silné kŕče v bruchu, hnačky či vracanie.