Dušičky sú šanca spomaliť a pripomenúť si zosnulých blízkych, uviedol Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Kancelária prezidenta SR)
BRATISLAVA - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú príležitosťou spomaliť a pripomenúť si zosnulých blízkych hlbšie, ako len letmou spomienkou. Na sociálnej sieti to pri príležitosti sobotného Sviatku všetkých svätých uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Prajem nám všetkým, nech sa nám podarí prežiť tieto sviatočné dni v tichom rozjímaní, oživiť si tie najkrajšie spomienky na vzácnych ľudí vo svojom živote a pozrieť sa na svet okolo seba inými očami ako vo všedný deň,“ napísal prezident.