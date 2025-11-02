Po Sviatku všetkých svätých zostávajú na cintorínoch tony odpadu: TOTO je najväčším problémom!

BRATISLAVA - Po Sviatku všetkých svätých zostávajú na cintorínoch tony odpadu. Najväčším problémom sú plastové kahance a elektronické sviečky. Upozornila na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia a batérie SEWA.
„Napríklad v Bratislave ide o 1500 až 2000 ton odpadu, v Košiciach okolo 1000 ton a v menších mestách desiatky až stovky ton. Až 80 percent z neho tvorí zmes plastov, umelých kvetov, stúh a vencov. Zvyšok pripadá na bioodpad - vetvičky, živé kvety, mach či hlinu,“ uviedla SEWA. Tvrdí, že v posledných rokoch pribúda aj nebezpečný elektroodpad, a to najmä elektronické kahance, ktoré obsahujú batérie, LED diódy a drobné elektronické obvody.
Výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA Jozef Kozák poukázal na to, že elektronické sviečky do bežného kontajnera nepatria. Každý elektronický kahanec obsahuje batériu, ktorá môže po čase začať unikajúcimi látkami znečisťovať pôdu, vodu či ovzdušie, priblížila organizácia. Často sa podľa nej predávajú ako jednorazové výrobky a po vybití batérie končia v odpade celé zariadenia. „Ľudia si neuvedomujú, že aj malá LED sviečka je vlastne elektrozariadenie. Po sviatkoch ich končia na cintorínoch tisíce a spolu s nimi aj stovky kilogramov nebezpečných látok. Stačilo by pritom málo, odovzdať ich na zbernom mieste, v obchode s elektrospotrebičmi alebo počas obecných zberov,“ povedal Kozák.
Odpad z hrobov netreba hádzať do jedného vreca
Odpad z hrobov netreba hádzať podľa OZV do jedného vreca. Na cintorínoch sú zvyčajne umiestnené kontajnery na zmesový a biologický odpad, v niekde sú aj triedené zbery na plasty, sklo a papier. SEWA upozornila, že umelé vence, stuhy, plastové obaly, sviečky či kahance nepatria do bioodpadu. Naopak, do bioodpadu je vhodné vhadzovať živé kvety, vetvičky a hlinu. Sklenené kahance bez zvyškov vosku patria do kontajnera na sklo. Plasty, obaly či umelé vence treba vyhodiť do plastov. Voskové sviečky patria do zmesového odpadu a elektronické sviečky treba odovzdať ako elektroodpad.
„Ak by každý z nás triedil odpad aj po návšteve cintorína, znížilo by sa jeho množstvo počas Dušičiek aj o desiatky percent,“ poznamenala manažérka pre vzdelávacie kampane, PR a marketing spoločnosti SEWA Lívia Burzová.