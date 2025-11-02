Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní

BRATISLAVA - Výcvik vrelo odporúčajú. Od leta majú možnosť muži aj ženy vo veku od 18 do 55 rokov, výnimočne aj 65 rokov absolvovať výcvik v Národných obranných silách. Fyzický tréning, ale aj oboznámenie sa so základmi zdravotníckej, spojovacej, ženijnej či topografickej prípravy a taktickej streľby sa rohodli vyskúšať aj Jozef a Matej. Po vlastnej skúsenosti ho odporúčajú každému, zanechal v nich dokonca tak hlbokú stopu, že si nechali vytetovať jeho znak.
Výcviku sa zúčastnil okrem iných aj herec Jozef Vrábel známy z muzikálu Neberte nám princeznú. Týždne driny pod dohľadom veliteľov a v partii so "spolubojovníkmi" na ňom zanechal tak silnú stopu, že si dal dokonca vytetovať logo Národných obranných síl. „Myšlienka vznikla hneď po návrate z turnusu, pretože to vo mne zanechalo veľkú emočnú stopu,“ vysvetli. Predtým mal už síce jedno menšie tetovanie, ktoré bolo výsledkom kamarátskej stávky, no toto je niečo iné. Herec tvrdí, že silnú emočnú stopu v ňom zanechal nielen samotný výcvik, ale aj partia, ktorá tam vznikla. „Povedal som si, že toto je niečo, čo si musím dať zvečniť,“ uviedol. Tetovanie si dal na rameno. Nad erbom so znakom Národných obranných síl má vytetovaný rímskymi číslami aj dátum, kedy sa výcviku zúčastnil.
Tetovanie si dal urobiť aj ďalší účastník výcviku, Matej Kusý. Ten sa rozhodol znak umiestniť na predlaktie, chcel ho mať totiž na dobre viditeľnom mieste. „Na to, že som príslušníkom Národných obranných síl, som hrdý a chcem, aby to bolo vidieť celoročne,“ vysvetlil. A hoci si na rozdiel od svojho „parťáka“ zvolil tetovanie s výplňou, v porovnaní s výcvikom vraj o žiadnu bolesť nešlo. „My vojaci žiadnu bolesť nepoznáme,“ zažartoval.
Samotný výcvik v Národných obranných silách odporúča všetkým, ako ženám, tak aj mužom. Je to podľa neho vynikajúca a obohacujúca životná skúsenosť nielen čo sa týka naučených znalostí, ale aj medziľudských vzťahov. „Za tak krátky čas sa inštruktorom, ktorí boli mimochodom vynikajúci, podarilo urobiť z kolektívu úplne neznámych a rôznorodých ľudí, tak dobre fungujúci tím," uviedol. „Som z vojenskej rodiny, od pradeda všetci slúžili v armád a pre mňa to bola občianska povinnosť. Služba vlasti – to bola moja hlavná motivácia,“ dodal.
Výcvik odporúča aj Jozef Vrábel. „Inštruktori a výcvik ma vrátili 35 rokov dozadu do mojej mladosti, do čias dorastu, keď som hrával hokej a tréner nás naháňal po kopcoch, po rôznych ťažkých tréningoch, na sústredeniach, kde sa formovala moja najlepšia partia, ktorú dodnes mám,“ opísal. "Aj inštruktorom som potom povedal, že chlapi, vy ste ma vrátili do tých 17-18 rokov,“ dodal.
Vyskúšali si to aj Pellegrini s Kaliňákom
Poslanci schválili zmeny v aktívnych zálohách, ktoré podľa neho nahradili Národné obranné sily, koncom mája. Národné obranné sily sú otvorené úplne všetkým mužom, ženám, chlapcom, dievčatám od 18 do 55 rokov, s výnimkou až do 65 rokov. V zásade pred každého, kto má záujem byť súčasťou tejto komunity, ktorá sa snaží chrániť Slovenskú republiku. Motivačný príspevok vo výške od 1 500 eur až do 3 000 eur netto za absolvovaný výcvik v kalendárnom roku.Je tiež možné získať minimálne 653 eur netto hodnostný plat. Strava, ubytovanie, doprava a výdavky spojené s účasťou vo výcviku sú hradené rezortom obrany SR.
Účastnici majú prísny režim. Ako sa uvádza na oficiálnej stránke, budíček je ráno o 5.30 hod, večierka o 21.30 hod. Počas dňa absolvujú nielen fyzický tréning, ale oboznámia sa so základmi zdravotníckej, spojovacej, ženijnej či topografickej prípravy, prvkami taktickej či streleckej prípravy, obrannej a útočnej techniky, protichemickej ochrany a ďalšími prvkami výcviku. Plnia všetky pokyny inštruktorov a veliteľa.
Historicky prvého turnusú v júli sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini či minister obrany Robert Kaliňák. Celkovo počas minulého týždňa stúpol počet aktívnych záloh už na číslo 356.
NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti.