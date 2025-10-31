Susko chce automaticky rušiť manželstvá po zmene pohlavia: Zákon pristúpi k transrodovým ľuďom ako k mŕtvym

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo návrh nového Občianskeho zákonníka. Nový predpis si podľa rezortu kladie za cieľ odstrániť relikty socialistického prístupu a zaviesť inštitúty, ktoré v aplikačnej praxi doposiaľ chýbali. Rezort hovorí o "modernizácii nášho práva". Nový zákonník sa však okrem iného venuje aj manželstvu - po novom má automaticky zaniknúť zmenou pohlavia. Zákonník má platiť od roku 2027.
Občiansky zákonník ako zásadný prameň občianskeho práva predstavuje komplexnú podobu právnej úpravy, ktorá v sebe zastrešuje celú škálu situácií v živote človeka, počnúc jeho narodením, cez rodinné a statusové otázky či zásadné majetkové rozhodnutia, až po smrť. "S ohľadom na fakt, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník bol prijatý v r. 1964, s obsahom zodpovedajúcim reflexii vtedajšieho socialistického života, čo sa prejavilo tiež v pomerne zjednodušujúcom pohľade na právo ako na systém mantinelov pre realizáciu širokej slobody jednotlivca," hovorí rezort.
Nový predpis si podľa predkladateľov kladie za cieľ odstrániť relikty socialistického prístupu a zaviesť inštitúty, ktoré v aplikačnej praxi doposiaľ chýbali. Nový návrh má 524 strán a 2136 paragrafov, a je najrozsiahlejšou legislatívnou úpravou za posledné desaťročia. "Základnými princípmi novej úpravy sú sloboda a maximálna možná autonómia vôle človeka, racionálna kontinuita na existujúcu právnu úpravu, ako aj riešenie vypuklých problémov súčasnej doby," hovoria predkladatelia.
Zmenou pohlavia zanikne manželstvo
Pred viac ako 60 rokmi nepoznali ani možnosť zmeny pohlavia. Aj na toto nový zakonník myslí - transrodoví ľudia však budú nepríjemne prekvapení. "Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po zmene pohlavia manžela platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch," hovorí návrh v treťom bode § 343 o Zániku manželstva zo zákona. To znamená, že ak by po zmene pohlavia chcela dvojica zostať v manželskom zväzku, zo zákona to už nebude možné a automaticky manželstvo zanine.
Opozičná poslankyňa Irena Bihariová (PS) to označila za škandál. "Predstavte si, že máte naďalej funkčný vzťah, neplánujete sa rozísť, ste vo svojom okolí akceptovaní. Štát povie, že vaše manželstvo nevzniklo a my vám to tu celé vysporiadame. To je taká invázia," uviedla v diskusnej relácii Aktualít Na rovinu. Podobný názor zdieľa aj LGBTI komunita. "Je to zásah do ich autonómie. Ak by sa ich vzťah rozvrátil pre zmenu pohlavia jedného z manželov, tak sa predsa môžu rozviesť v normálnom rozvodovom konaní. Tu nám zákon zaraďuje tranzície na tu istú úroveň a v rovnakom paragrafe ako vyhlásenie za mŕtveho," vyjadrila sa pre Aktuality.sk právnička Inakosti Dominika Patzko.
Slovensko neumožňuje manželstvá párov rovnakého pohlavia
"Reflektujeme na situáciu, ktorá na Slovensku je. Keď niekto zmení pohlavie, znamenalo by to, že osoby rovnakého pohlavia budú v manželstve. Doteraz sme právnu úpravu tohto problému nemali a potrebujeme ju, aby bolo úplne jasné, ako sa bude právne nahliadať na spolužitie takýchto párov," uviedla pre Aktuality odborníčka na rodinné právo Čipková.
K problematike sa vyjadril aj advokát Milan Ficek. "Zmena pohlavia, hoci bola otázkou riešenou v praxi, nebola explicitne upravená ako dôvod zániku manželstva, čo vytváralo právnu neistotu v manželskom štatúte takejto osoby. Nová úprava túto medzeru v zákone vyplňuje a prispôsobuje právny poriadok spoločenským zmenám," cituje advokáta portál.
Po prijatí nového Občianskeho zákonníka zároveň dôjde k transformácii súčasného inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) na nový inštitút spoločného imania manželov (SIM). Nový Občiansky zákonník ďalej nahrádza pojem práva k cudzím veciam pojmom obmedzené vecné práva. Oproti doterajšiemu stavu má byť podľa rezortu spravodlivosti nová úprava zrozumiteľnejšia a má zabezpečovať väčšiu istotu pre bežných ľudí v tom, kto čo vlastní a ako môže svoje práva chrániť alebo uplatniť. Cieľom je väčšia istota, predvídateľnosť a spravodlivosť vo vecných právach.
Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Návrh Občianskeho zákonníka predloženého Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Okrem iného sa týka aj predkupného práva. "Právna úprava tzv. predkupného práva ostáva v základných rysoch nezmenená, ale dochádza k jej významnému doplneniu v súlade so závermi právnej praxe a odbornej spisby. Návrh zotrváva na delení predkupného práva obligačného a vecnoprávneho, ako aj na spôsobe prijatia ponuky na kúpu veci vrátane zachovania lehôt na zaplatenie kúpnej ceny. Navrhovaná právna úprava prináša novú koncepciu dohodnutia rozväzovacej podmienky v prípade, ak nadobúdateľ vedel alebo vedieť musel o existencii predkupného práva," priblížil predkladateľ v dôvodovej správe.
Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na svojom webe návrh znenia nového Občianskeho zákonníka
"Návrh, ktorý máme na stole, je reflexiou skúseností aj komparáciou so zahraničím. Bude prinášať pozitíva všetkým, táto právna úprava sa dotýka každého," hovorí štátny tajomník MS SR Milan Hodás, podľa ktorého bude jeho najväčším benefitom zjednotenie právnej úpravy záväzkov v obchodnom a občianskom zákonníku. Podľa neho tak odpadnú mnohé súdne spory, ktoré vyplývali z duálnej právnej úpravy.