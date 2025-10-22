MIMORIADNE Na Slovensku potvrdili ďalší nebezpečný vírus: Poľovníci bijú na poplach! Katastrofické scenáre

TRNAVA - Na juhozápade Slovenska sa objavil vírus, ktorý má pre zajačiu populáciu katastrofálne následky. Myxomatóza, doteraz známa najmä u králikov, sa rozšírila aj medzi zajace poľné. Ochorenie je vysoko nákazlivé a vo väčšine prípadov končí smrťou.
Slovenská poľovnícka komora informovala, že v týchto dňoch bola oficiálne potvrdená forma vírusu myxomatózy u zajacov poľných v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda a Trnava.
Z viacerých regiónov zároveň prichádzajú hlásenia o jedincov s typickými príznakmi tohto smrteľného ochorenia. „Príznakmi ochorenia sú strata plachosti, malátnosť, vyčerpanosť, zdurenie jednotlivých častí tela, najmä v okolí očí, nosa a úst zajaca, kde sa často objavujú aj červené škvrny. Smrtnosť tohto vírusového ochorenia dosahuje 80 až 90 percent populácie,“ informovali polovníci.
Myxomatóza sa pôvodne rozšírila z Portugalska a v posledných mesiacoch zaznamenala prudký nárast výskytu v Nemecku, Rakúsku aj Česku. Odborníci dúfali, že s príchodom jesene vírus ustúpi, keďže sa šíri hlavne komármi a iným krv sajúcim hmyzom. Opak sa však stal pravdou – ochorenie sa rozšírilo ďalej, vrátane Slovenska. U pôvodného hostiteľa – amerického zajaca, prebieha mierne, no u európskych druhov má ťažký, často smrteľný priebeh. Uvedené ochorenie je smrteľné pre zajačiu zver, nepredstavuje však riziko prenosu na človeka.
Poľovnícka komora upozorňuje, že myxomatóza môže spôsobiť prudký pokles populácie zajacov, čo následne naruší ekologickú rovnováhu a potravné reťazce v poľnohospodárskej krajine. Na zastavenie šírenia vírusu je podľa odborníkov potrebný koordinovaný postup poľovníkov, veterinárov aj širokej verejnosti.
Poľovníkom odporúča aj hlásiť výskyt podozrivých kusov príslušnej RVPS, dodržiavať hygienické zásady pri manipulácii a v prípade potreby spolupracovať so štátnymi orgánmi pri mimoriadnom love a monitoringu.