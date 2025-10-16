Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Ochranári bijú na poplach: V Poloninách zastrelili vlka len pár metrov od chránenej zóny!

POLONINY - Ochranári upozorňujú na prípad zastrelenia vlka pri obci Osadné (okr. Snina), len približne 250 metrov od územia, kde je lov týchto šeliem zakázaný. Tvrdia, že ide o druhý podobný prípad v tejto oblasti v tomto roku. Podľa nich to ukazuje, že ani prísne zóny ochrany nemusia vlkov dostatočne chrániť.

Podľa iniciatívy My sme les a organizácie Aevis sa incident odohral koncom septembra v okolí Národného parku Poloniny. “Väčšina katastra obce Osadné je v zákaze lovu vlka, pretože ide o územie národného parku, chránenej krajinnej oblasti a zároveň územie európskeho významu, kde je predmetom ochrany vlk dravý. Podľa oficiálnych informácii práve tu koncom septembra zastrelili vlka len 250 m od hranice, kde sa loviť nesmie. Ide už o druhý tohtoročný prípad. Prvého vlka tu zastrelili ešte v januári,” upozorňuje Gabriela Kalašová z organizácie Aevis.

Ochranári upozorňujú, že vlky prirodzene migrujú a nepoznajú hranice chránených území. “Hoci ministerstvo tvrdilo, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch, neberie ohľad na to, že vlci nepoznajú hranice chránených území, prirodzene migrujú a nevedia sa tým pádom vyhnúť lokalitám, kde im hrozí zastrelenie,” doplnil Marián Hletko z iniciatívy My sme les.

Ministerstvo povolilo odstrel 74 vlkov, zatiaľ ich padlo 34

Ministerstvo pôdohospodárstva SR stanovilo pre aktuálnu poľovnícku sezónu kvótu na 74 jedincov vlka dravého. K polovici októbra bolo podľa ochranárov ulovených už 34 vlkov, ďalších 24 malo byť zastrelených ešte začiatkom roka.

Iniciatívy My sme les a AEVIS vyzývajú ministra životného prostredia - Nestrieľajte vlky! (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Rezort argumentuje tým, že lov má pomáhať riešiť škody spôsobené vlkmi na hospodárskych zvieratách. Ochranári však tvrdia, že v okolí Osadného takéto prípady takmer neexistujú. “Za posledných desať rokov bolo v Osadnom nahlásených 37 škôd spôsobených vlkom, ktoré preplatil štát. Všetky sa však týkali iba poľovnej zveri a farmári nehlásili žiadne škody. Je pritom paradoxné, že štát platí poľovníkom odškodné za to, že vlk loví svoju prirodzenú korisť a na druhej strane sa hovorí o premnožení jeleňov a diviakov,” informuje Zuzana Burdová z organizácie Aevis.

Podľa ochranárov lov vlkov v pohraničných oblastiach môže negatívne ovplyvniť aj populácie týchto zvierat v okolitých krajinách, kde sú prísne chránené. Tvrdia, že Slovensko tak riskuje aj problémy s európskou legislatívou.

