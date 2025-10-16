Ochranári bijú na poplach: V Poloninách zastrelili vlka len pár metrov od chránenej zóny!

POLONINY - Ochranári upozorňujú na prípad zastrelenia vlka pri obci Osadné (okr. Snina), len približne 250 metrov od územia, kde je lov týchto šeliem zakázaný. Tvrdia, že ide o druhý podobný prípad v tejto oblasti v tomto roku. Podľa nich to ukazuje, že ani prísne zóny ochrany nemusia vlkov dostatočne chrániť.
Podľa iniciatívy My sme les a organizácie Aevis sa incident odohral koncom septembra v okolí Národného parku Poloniny. “Väčšina katastra obce Osadné je v zákaze lovu vlka, pretože ide o územie národného parku, chránenej krajinnej oblasti a zároveň územie európskeho významu, kde je predmetom ochrany vlk dravý. Podľa oficiálnych informácii práve tu koncom septembra zastrelili vlka len 250 m od hranice, kde sa loviť nesmie. Ide už o druhý tohtoročný prípad. Prvého vlka tu zastrelili ešte v januári,” upozorňuje Gabriela Kalašová z organizácie Aevis.
Ochranári upozorňujú, že vlky prirodzene migrujú a nepoznajú hranice chránených území. “Hoci ministerstvo tvrdilo, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch, neberie ohľad na to, že vlci nepoznajú hranice chránených území, prirodzene migrujú a nevedia sa tým pádom vyhnúť lokalitám, kde im hrozí zastrelenie,” doplnil Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Ministerstvo povolilo odstrel 74 vlkov, zatiaľ ich padlo 34
Ministerstvo pôdohospodárstva SR stanovilo pre aktuálnu poľovnícku sezónu kvótu na 74 jedincov vlka dravého. K polovici októbra bolo podľa ochranárov ulovených už 34 vlkov, ďalších 24 malo byť zastrelených ešte začiatkom roka.
Rezort argumentuje tým, že lov má pomáhať riešiť škody spôsobené vlkmi na hospodárskych zvieratách. Ochranári však tvrdia, že v okolí Osadného takéto prípady takmer neexistujú. “Za posledných desať rokov bolo v Osadnom nahlásených 37 škôd spôsobených vlkom, ktoré preplatil štát. Všetky sa však týkali iba poľovnej zveri a farmári nehlásili žiadne škody. Je pritom paradoxné, že štát platí poľovníkom odškodné za to, že vlk loví svoju prirodzenú korisť a na druhej strane sa hovorí o premnožení jeleňov a diviakov,” informuje Zuzana Burdová z organizácie Aevis.
Podľa ochranárov lov vlkov v pohraničných oblastiach môže negatívne ovplyvniť aj populácie týchto zvierat v okolitých krajinách, kde sú prísne chránené. Tvrdia, že Slovensko tak riskuje aj problémy s európskou legislatívou.