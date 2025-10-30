Na slovenských cestách sa objavili prvé autá Žandárskeho zboru: Polepy pripomínajú amerických šerifov

BRATISLAVA – Na slovenských cestách sa objavili prvé služobné autá novovzniknutého Žandárskeho zboru. Ich vzhľad však okamžite vyvolal otázky. Polepy pripomínajú vozidlá amerických šerifov. Minister Robert Kaliňák priznal, že o farbách aj dizajne rozhodol osobne.
Ako upozornili portál Aktuality, logo Žandárskeho zboru stálo ministerstvo obrany 6-tisíc eur bez DPH. Podľa zverejnenej objednávky si kancelária ministra obrany zadala zákazku u bratislavskej firmy Brickfield Entertainment, ktorá mala pripraviť kompletný grafický návrh loga, dizajn manuál aj polep služobného auta vrátane autorského dozoru.
Na nový vzhľad žandárskych áut upozornil bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Novinár Rasťo Iliev poukázal na ich podobnosť s polepmi vozidiel šerifa v Multnomah County v americkom štáte Oregon. Na boku áut sa vyníma žltý a zelený pás s výrazným nápisom Žandári.
„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal Kaliňák pre Aktuality.sk.
Kto sa môže stať žandárom
Do nového zboru sa môžu pridať profesionálni vojaci s kurzom vojenskej polície, bývalí policajti v armádnych zálohách či aktívni policajti – vojaci v pohotovostných zálohách. Žandárske úlohy majú vykonávať popri svojej bežnej službe alebo počas cvičení. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská nevylúčila, že žandári budú pôsobiť nielen na vidieku, ale aj v mestách.
Do zboru sa podľa Kaliňáka prihlásilo okolo 1800 záujemcov, z toho 1000 vojakov a 800 ľudí z iných zložiek. Vzdelávanie pozostáva z dvojtýždňového seminára, ktorý je prispôsobený pôvodu účastníkov – iné predmety majú bývalí policajti, iné vojaci.
Zákon o zvýšení odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý parlament schválil tento rok, zaviedol vznik Žandárskeho zboru ako podpory pre políciu. Ich úlohou bude pomáhať s udržiavaním poriadku najmä v riedko obývaných oblastiach, aby sa policajti mohli viac sústrediť na mestá.