Prezident podpísal zmeny v aktívnych zálohách aj zriadenie Žandárskeho zboru, ktorý by mohol pomáhať polícii

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti a schválil tak zmeny v aktívnych zálohách, ktoré po novom nahradia Národné obranné sily. Súčasťou návrhu je aj vznik Žandárskeho zboru, ktorý by mohol pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Návrh pripravilo Ministerstvo obrany SR.

„Návrh zákona upravuje nový proces zaraďovania registrovaných občanov, aktívne slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zložiek, verejných funkcionárov a vojakov ostatných záloh do jednotlivých zložiek Národných obranných síl. S ohľadom na úlohy, ktoré majú plniť, sa osobitne upravujú podmienky pre zaradenie do operačných záloh, pohotovostných záloh a branných záloh, pričom základným princípom ovládajúcim celý proces zaraďovania je dobrovoľnosť,“ uvádza rezort v materiáli.

Výcvik a plnenie úloh vojakmi v operačných zálohách či v pohotovostných zálohách bude podľa materiálu trvať 20 dní. Ďalších desať dní bude vojak v pohotovosti. Za absolvovanie celého obdobia dostane príslušník príspevok 3000 eur. Vojak v branných zálohách sa na získanie polovičného príspevku musí zúčastniť na výcviku a plnení úloh aspoň 14 dní.

Legislatívny návrh upravuje aj vznik takzvaného Žandárskeho zboru, ktorý by mal pri udržiavaní verejného poriadku asistovať polícii. Jeho súčasťou budú môcť byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti. Žandári dostanú podobné právomoci, ako má Policajný zbor, nová legislatíva upravuje ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Podriadení však budú Policajnému zboru. Žandári dostanú za 20 dní služby, po maximálne 12 hodinách, príspevok 3000 eur.

„Som presvedčený, že obrana vlasti je vecou cti každého jedného občana. Celé desaťročia sme žili v presvedčení, že mierové časy potrvajú už navždy, no vojna za našimi východnými hranicami nás vrátila do krutej reality. Výcvik pre dobrovoľných záložníkov považujem za dobrý spôsob na zvýšenie obranyschopnosti Slovenska. V snahe inšpirovať predovšetkým mladých ľudí preto chcem už v lete podstúpiť takýto výcvik so všetkými povinnosťami budúcich záložníkov,“ uviedol po podpise zákona prezident.

Nové uniformy, dotácie obciam aj uvoľnenie pravidiel pre podnikanie vojakov

Do finálneho znenia nového zákona sa vďaka pozmeňujúcemu návrhu poslanca NR SR Richarda Glücka (Smer-SD) dostala aj úprava ich uniforiem. Ministerstvo obrany bude zároveň môcť poskytovať dotácie obciam, ktorých sa dotkla činnosť Ozbrojených síl SR. Dotovať bude môcť aj aktivity súvisiace s náborom do armády.

Pozmeňujúci návrh ďalej zmierňuje pravidlá pre podnikanie profesionálnych vojakov. „Všeobecný zákaz podnikania a zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti zhodnej alebo obdobnej s činnosťou uvedenou v opise činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, sa bude vzťahovať iba na zákonom ustanovený okruh profesionálnych vojakov,“ píše sa v pozmeňujúcom návrhu. Ostatní profesionálni vojaci budú môcť podnikať v činnosti odlišnej od činností vyplývajúcich z ich funkcie. „Vykonávanie inej zhodnej alebo obdobnej zárobkovej činnosti, ktorá nie je podnikaním, v prípade ostatných profesionálnych vojakov bude podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom služobného úradu,“ navrhol Glück. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla.