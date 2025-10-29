DRÁMA na kompe v Záhorskej Vsi! Vodič vystúpil a nezabrzdil auto, to s manželkou skončilo v rieke

BRATISLAVA - Neobvyklá nehoda sa odohrala na kompe prepravujúcej vozidlá cez rieku Morava medzi Rakúskom a Slovenskom v blízkosti obce Záhorská Ves. Osobné auto s pasažierkou vo vnútri skončilo vo vodách rieky po tom, ako vodič zabudol zabrzdiť vozidlo.
Incident sa stal manželskému páru zo Záhorskej Vsi, ktorý sa vracal z práce v Rakúsku. Kompa, ktorú pravidelne využívajú na prekročenie rieky Morava, sa stala dejiskom nebezpečnej situácie. O prípade informovala TV Markíza.
Cela udalosť sa odohrala po tom, čo sa vodič rozhodol vystúpiť z auta, aby uhradil poplatok za prepravu. Problém však nastal, keď zistil, že svoje vozidlo nezabrzdil. V aute pritom zostala jeho manželka. Nezabrzdené vozidlo sa následne zošmyklo rieky, kde sa začalo potápať. Na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky, ktoré pristúpili k zásahu.
Záchranárom sa podarilo vozidlo z rieky vytiahnuť. Žena, ktorá bola vo vozidle uzavretá počas jeho pádu do vody, musela byť pre istotu okamžite transportovaná do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Po ukončení záchrannej akcie a odtiahnutí havarovaného vozidla bola kompa opätovne uvedená do prevádzky a pokračuje v pravidelnom prepravovaní áut cez rieku Morava.