Na horách sa očakáva silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahy pre viacero regiónov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno treba v sobotu (1. 11.) večer počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
SHMÚ varuje, že vietor môže v daných oblastiach dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia od 19.00 h.
(Zdroj: Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))