Reforma samosprávy musí byť pre zodpovednú vládu prioritou, uviedlo hnutie PS

BRATISLAVA - Reforma samosprávy musí byť pre zodpovednú vládu prioritou. Ak by bol Hlas-SD naozaj stranou regiónov, tak by tlačil na riešenie akútnych problémov samospráv, napríklad enormného nárastu drobnej kriminality. Vyhlásila to poslankyňa opozičného hnutia PS Jana Hanuliaková v reakcii na pondelkovú tlačovú besedu predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD) počas kongresu Ministerstva vnútra (MV) SR s komunálnymi lídrami pri príležitosti 35. výročia znovuobnovenia samosprávy na Slovensku.
Kritika vlády
„Tlačovú konferenciu ministra vnútra a predsedu Národnej rady vnímame len ako pokračovanie ich politiky založenej na maxime slov a minime skutkov. Ak chcú skutočne pomôcť mestám, obciam a ich obyvateľom, mali by si vyhrnúť rukávy a začať pracovať,“ upozornila Hanuliaková a doplnila, že ak chce vláda samosprávam naozaj pomôcť, nemá podporovať ani hazard. Ten podľa poslankyne rozkladá rodiny a samotné samosprávy ho odmietajú.
Raši ohlásil veľkú reformu samosprávy
Raši počas pondelkového kongresu MV SR s komunálnymi lídrami pri príležitosti 35. výročia znovuobnovenia samosprávy na Slovensku avizoval, že Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, ktorá musí byť robená zdola. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska (ÚMS) a Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) by mali v najbližších týždňoch prísť s prvým návrhom, ako si predstavujú modernizáciu a budúcnosť samosprávy.
Rezort vnútra zároveň chce do programu tohtotýždňového rokovania vlády zaradiť nový zákon o cestnej premávke, ktorý by umožnil samosprávam využívať v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti stacionárne radary.