Autá v jarkoch, skrížený kamión a neprejazdné úseky! FOTO SNEŽENIE spôsobilo na cestách dopravný CHAOS

BRATISLAVA - Viaceré oblasti Slovenska sa zobudili do bieleho rána. Sneh prišiel do stredných polôh už v pondelok a spôsobil komplikácie na cestách. Čertovica bola neprejazdná a komplikácie hlásili vodiči aj z ďalších horských priechodov.
Štrbské pleso sa zahalilo do bielej periny. Zábery z utorkového rána vyzerajú ako z hlbokej zimy a nie ako z konca októbra.
Zo snehu sa tešia najmä obyvatelia vyššie položených oblastí okolo Tatier a Nízky Tatier. Sneh zasypal aj vrcholy Fatier či ďalšie vrcholy pohorí, ktoré sú približne vo výške 900 až 1 000 metrov nad morom. Snežiť by malo aj dnes, napadnúť môže 20 centimetrov snehu.
Problémy v doprave
Viacerí vodiči ešte neprezuli, čo spôsobovalo problémy v doprave. Horský priechod Čertovica bol v pondelok podvečer uzavretý pre všetku dopravu, skrížil sa tam kamión. Sprejazdniť sa horský priechod podarilo okolo 20.45 h.
"Autá uviaznuté v jarkoch, nabúrané vo zvodidlách, kamióny stáli na mieste a šmýkali sa," uviedol pondelkovú situáciu na Čertovici Viktor. Prejazdný bol aj v utorok ráno.
Snežilo aj na horskom priechode Donovaly, kde bola v pondelok večer obmedzená doprava pre nákladnú dopravu nad 10 metrov. Aktuálne sú prejazdné.
So snehom na vozovke sa v pondelok pasoval aj horský priechod Šturec. Polícia upozorňovala vodičov, aby mali prezuté zimné pneumatiky.
Viacerí ľudia kritizovali, že cestári aj napriek predpovediam neboli na situáciu na cestách pripravení. "Sypali sme na cesty na ktorých bolo od 0 po 1.5 cm snehu. Pluhovať sa to nedá, len posypať. Teleso cesty má +5°C a veľa vozidiel malo obuté letné pneumatiky na ktorých sa nevedeli pohnúť ani v malom kopčeku," reaguje na kritiku Banskobystrická regionálna správa ciest s tým, že ako správcovia ciest nemajú právo prednostnej jazdy. Upozorňovať na seba môžu iba oranžovými svetlami. "Po ceste k hranici nášho kraja či na Čertovici, Donovaloch, alebo Šturci vyťahujeme skrížené kamióny a uvoľňujú si naši šoféri sypačov cestu, inak by nevedeli pokračovať. Vďaka tomuto sa niekedy stáva, že okruh na 2 hodiny trvá aj 4 hodiny," dodávajú.