Bez zimných pneumatík riskujete viac než pokutu: Poisťovňa vám môže krátiť plnenie alebo ho úplne odmietnuť!

BRATISLAVA – Od 15. novembra platí na Slovensku povinnosť používať zimné pneumatiky. Vodiči, ktorí sa rozhodnú ignorovať túto povinnosť a vyrazia na zasnežené či namrznuté cesty s letnými alebo zjazdenými pneumatikami, riskujú nielen pokutu. Poisťovne im môžu v prípade nehody krátiť poistné plnenie – alebo ho dokonca úplne odmietnuť.
Zimné pneumatiky nie sú len povinnosťou, ale aj dôležitým prvkom bezpečnosti. Ak vodič po 15. novembri vyrazí na zasneženú či namrznutú cestu na letných pneumatikách, v blokovom konaní riskuje pokutu vo výške 50 eur. Ak by sa priestupok riešil v správnom konaní, môže to byť až 100 eur.
"Rozhodujú aj detaily ako je správne označenie pneumatík, ich vek či hĺbka dezénu. Ak sa pri škodovej udalosti zistí, že k jej vzniku prispel aj nevyhovujúci stav pneumatík, poisťovňa môže plnenie krátiť alebo zamietnuť,“ upozorňuje Juliana Arvaiová, riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.
Zákon hovorí jasne – zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy. Odborníci pripomínajú, že kontrola pneumatík je jednoduchá a vodiči by ju mali robiť pravidelne. Na Slovensku sú akceptované označenia M+S alebo 3PMSF, najspoľahlivejšia je však kombinácia oboch.
„Okrem povinného zmluvného poistenia je vhodné skontrolovať aj havarijné poistenie, jeho limity a asistenčné služby. V zime je časté, že vodič potrebuje odťah či opravu priamo na ceste. Tí, ktorí šetria na poistení, často pri prvej nehode zaplatia niekoľkonásobne viac,“ upozorňuje odborníčka.