Slovensko testuje použitie asfaltu s prímesou recyklovaných cigaretových nedopalkov

BRATISLAVA - Slovensko po prvý raz využilo pri asfaltovaní ciest prímes vlákien z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. Ak sa táto metóda zhodnotenia uvedeného odpadu na vozovke neďaleko Bratislavy osvedčí, môže byť využitá aj na ďalších cestách. Informoval o tom dnes úrad Bratislavského kraja, ktorý na projekte spolupracuje s viacerými partnermi.
Použitá technológia podľa kraja vychádza z moderného typu asfaltovej zmesi, v ktorej bežné celulózové vlákna nahrádza recyklovaný materiál z filtrov tabakových výrobkov.
Odolnejší asfalt a menej deformácií
"Technológia prináša viacero výhod. Zlepšuje odolnosť asfaltu voči vode, čím sa znižuje riziko vzniku trhlín a poškodenia spôsobenémrazom či dažďom. Zvyšuje mechanickú stabilitu povrchu, čo je dôležité najmä na cestách s intenzívnou premávkou, a zároveň znižuje riziko tvorby koľají a deformácií," uviedol Hugo Repáň, riaditeľ spoločnosti Reneso, ktorá vlákna z cigaretových nedopalkov vyrába.
V rámci pilotného projektu, ktorý zahŕňa rekonštrukciu zhruba dva kilometre dlhého úseku cesty v dedine Malinovo, stavitelia použijú jednu tonu recyklovaných vlákien. To zodpovedá zhruba dvom miliónom kusov cigaretových nedopalkov a tabakových náplní. Podľa kraja tento odpad, ktorý bežne znečisťuje ulice, môže predĺžiť životnosť ciest.