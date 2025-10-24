AKTUÁLNE Tragické ráno na železničnej trati: Vlak usmrtil človeka, doprava musela byť prerušená

Prípadom sa zaoberá polícia. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Dopravu na trati v smere na Myjavu dnes ráno ochromila vážna nehoda. Osobný vlak Os 3110, ktorý vyrazil z Trenčína o 8:43 hod., sa zrazil s osobou v koľajisku.
Podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ide o nehodovú udalosť, ktorá si vyžiadala úplné zastavenie vlakovej dopravy v danom úseku. Vlaky na linke momentálne meškajú približne 60 minút. Polícia okolnosti tragédie vyšetruje a zisťuje, ako sa osoba do koľajiska dostala.