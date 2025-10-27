Polícia v Prešove obvinila muža: V zákaze činnosti nafúkal viac ako tri promile!

PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia v Prešove obvinila 24-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v nedeľu (26. 10.) krátko pred obedom v obci Kojatice s osobným vozidlom narazil do oplotenia rodinného domu, ktoré zdemoloval. „Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody vodiča podrobila kontrole. Vzhľadom na skutočnosť, že nemal pri sebe potrebné doklady na vedenie a prevádzku auta, sa následnou lustráciou zistilo, že mladý muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia a v súčasnosti má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel. Bol podrobený aj dychovej skúške, výsledok presiahol tri promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muža umiestnili do cely policajného zaistenia.