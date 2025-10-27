Šimečka sa v televíznom dueli rozčertil: Na Danka kričal, buďte TICHO! Čím ho šéf SNS tak rozbesnil?

BRATISLAVA - Zdá sa, že niektoré politické debaty už nedokážu udržať v pokoji ani niektorých inak kľudných predstaviteľov opozície. Jedným z nich je aj Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, ktorý rozhodne nie je známy svojím expresívnym vystupovaním. Ani on to už však nevydržal a s nervami bol na konci.
Dvojica Andrej Danko a Michal Šimečka boli hosťami v nedeľnej relácii O 5 minút 12 na verejnoprávnej STVR. Práve v tomto dueli šéf národniarov opäť oprášil svoju argumentáciu o údajnom nebezpečnom žití vo Francúzsku a v Paríži. Šimečku počas viacerých príležitostí dokonca počas tejto diskusie pozýval aj do Marseille. Danko totiž narážal na kolónie migrantov, ktoré majú pre bežných občanov pôsobiť svojím správaním odstrašujúco.
Pozvánka pre Šimečku do večerného Marseille
"Chcel by som pána Šimečku vidieť sa večer prechádzať v Marseille. Tak asi by ho smiech prešiel," povedal Danko, na čo sa Šimečka len pousmial. Celú tému dostávala do jedného celku aj rastúca kriminalita na Slovensku a prevažne v obchodoch, kde podľa viacerých šéfov prevádzok zaúradovala novela trestného poriadku. "Pán predseda Danko by mal ísť naozaj do Francúzska kandidovať, lebo narozdiel od toho, aby sme sa rozprávali o Slovensku, on sa chce furt rozprávať iba o Francúzsku. Ja neviem, viete po francúzsky, pán predseda?" spýtal sa šéfa SNS Šimečka.
Buďte ticho!
Ten Dankovi ešte odkázal, aby vo Francúzsku rovno kandidoval za krajnú pravicu. "Choďte do Marseille, choďte večer do Paríža!" povedal Danko Šimečkovi so zdvihnutým obočím a široko gestikuloval. "Čo strašíte tých ľudí?! Čo strašíte Slovákov?" spýtal sa opakovane Danko Šimečku. Šéf PS Dankovi odkázal, aby sa prestal rozčuľovať a jedným ťahom doplnil príklad z mestskej časti Ružinov, kde je podľa neho kriminalita citeľne na vzostupe a výnimkami nie sú ani drogy. "Ale vy drogy chcete. Vy chcete drogy legalizovať!" ihneď mu skočil do reči Danko, a to sa už Šimečka neovládol.
"Ale už buďte ticho! Už buďte ticho! To je vážny problém. Vy tu rozprávate hlúposti!" rozčúlil sa v debate Šimečka ako ešte nikdy predtým.
Celý tento moment sa stal na sociálnych sieťach už virálnym. Svedči o tom aj fakt, že zareagovala aj najznámejšia satirická stránka slovenského internetu.