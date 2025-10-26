Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Matka dala synovi (3) liek z lekárne: Nevedela, že išlo o závažný omyl! Musela volať záchranku

BRATISLAVA – Bratislavou otriasol šokujúci prípad mamičky, ktorá dala svojmu trojročnému synčekovi liek, ktorý dostala z lekárne na predpis. Chlapček po jeho užití však skončil v nemocnici. Ukázalo sa, že išlo o silné psychiatrické tabletky. Okrem toho sa prišlo na to, že liek predpísala lekárka, u ktorej chlapček v ten deň vyšetrený ani nebol.

Na prípad upozornila TV JOJ. "Toto neželám nikomu, veď som si skoro zabila dieťa," povedala Alexandra, matka trojročného Allesia. Všetko začalo nevinne. Chlapček bol chorý, šla s ním preto doktorke, ktorá mu predpísala len kvapky do nosa. Po lieky do lekárne nešla matka osobne, namiesto nej ich vyzdvihla jej sociálna pracovníčka – tá však okrem kvapiek priniesla z lekárne aj ďalšie tabletky. „Sociálna mi povedala, že ona nevie, že to bude asi na kašeľ,“ povedala matka.

Liek synovi podala po večeri, tak, ako bolo uvedené na krabičke. „Ako keby mi odpadával, zaspával, nereagoval, tak som volala sanitku,“ opísala, čo sa dialo potom. Záchranári chlapca previezli do nemocnice na bratislavské Kramáre. Už tam sa rozbehlo vyšetrovanie, kto liek chlapcovi vlastne predpísal. „Pediatrička sa zľakla, že ona mi predpísala len Pamycon na nos, ale pozrela do počítača a bolo vidno, že mi to predpísala jedna psychiatrická ambulancia,“ uviedla matka chlapca.

Daná psychiatrička sa k prípadu nevyjadrila. Podľa informácií televízie však malo prísť k zámene podobných mien detí s tým, že lekárka neskontrolovala rodné číslo dieťaťa, ktorému liek iniciovala. 

Rispen, ktorý chlapček užil, je pritom psychiatricky liek, ktorý upokojuje mozog a pomáha, aby sa človek cítil vyrovnanejšie. Nie je však vhodný pre trojročné deti. "Je v záujme každého pacienta, aby sa s liekom oboznámil dopredu," uviedla Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory. "Veľmi si to vyčítam, že som si tie tabletky skôr nepozrela," uviedla mama. Matka už podala trestné oznámenie a podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

