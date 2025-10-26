Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde, uviedol Šimečka

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol líder opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na schválenú novelu zákona o hazardných hrách. Podľa neho je „amorálna“ a útočí na slovenské rodiny. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) uviedol, že nemohol hlasovať proti novele na žiadosť Fica.
„Je to širší problém pokrytectva Ficovej vlády. Na jednej strane má plné ústa toho, ako chce chrániť rodiny, mier a morálku, ale v skutočnosti ide na ruku jednak oligarchom v pozadí kasín, no a potom zbrojárskym firmám (...), táto vláda vyváža oveľa viac zbraní než ktorákoľvek iná - v objeme 1,2 miliardy eur,“ priblížil Šimečka. Odmietol kritiku, že opozícia mohla zákon zablokovať, keďže podľa neho ide o zodpovednosť koalície, ktorá mala dostatok hlasov.
archívne video
Danko zdôraznil, že SNS nechce hazard podporovať, no podľa neho treba riešiť úniky peňazí z online kasín. „Prosba predsedu vlády bola, aby tento zákon prešiel po rozpočte, ja som to rešpektoval, dodržal som koaličnú zmluvu a nemohol som hlasovať proti,“ povedal Danko. Uviedol, že ak prezident Peter Pellegrini zákon vráti, SNS bude žiadať jeho „zracionalizovanie“.
V diskusii sa dotkli aj aktuálnej ekonomickej situácie na Slovensku, ktorá podľa Šimečku smeruje k stagnácii a klesajúcej dôvere investorov. Uviedol, že ponechanie negatívneho výhľadu medzinárodnej ratingovej agentúry S&P podľa neho dokazuje nedôveru v schopnosť vlády ozdraviť verejné financie a naštartovať rast. Danko pripomenul potrebu identifikovať daňové úniky a zabrániť im.
V relácii sa venovali aj otázke narastajúcej kriminality
Danko uviedol, že treba rozlíšiť drobnú a závažnú kriminalitu a zefektívniť prácu polície i obvodných úradov. „Slovensko malo najväčší počet väzňov na počet obyvateľov. Nemáme vybudované väznice, nevyužívali sme náramky, domáce práce, verejnoprospešné tresty - toto všetko si vyžaduje diskusiu,“ poznamenal. Šimečka oponoval, že rast kriminality je dôsledkom novely Trestného zákona. Kritizoval aj návrh podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) na zavedenie nového trestného činu za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia s trestom ročného väzenia. „Chce z toho vytvoriť bič na hocikoho,“ tvrdí Šimečka. Danko si naopak myslí, že ročný trest odňatia slobody je málo.
Obaja lídri sa vyjadrili aj k prijatiu 19. balíka sankcií voči Rusku a energetickej politike. Podľa Danka stále platí uznesenie parlamentu, ktoré premiéra podľa neho zaväzuje nepodporovať sankcie voči Ruskej federácii. „Viem, že to nie je ľahké. V Bruseli dosiahol maximum z minima, pretože aspoň otvoril debatu,“ poznamenal. Šimečka naopak zdôraznil, že krajina sa musí pripraviť na odstrihnutie od ruských energií a hľadať alternatívne zdroje. „Iba pripomeniem, že dnes platia slovenské firmy podľa parity kúpnej ceny najdrahší plyn v Európe, a to je teda ten slávny ruský plyn,“ objasnil.