AKTUÁLNE Policajti zasahujú v bývalom trnavskom depe: Mala sa odtiaľ ozývať streľba!

TRNAVA - Policajti zasahujú v bývalom depe v Trnave. Mala sa odtiaľ ozývať streľba.
Polícia prijala krátko po 15:30 hodine oznámenie o údajnej streľbe v bývalom trnavskom depe. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky ako aj policajný psovod so služobným psom a taktiež policajti z trnavského PPÚ.
"Bezprostredné okolie polícia uzavrela. V súčastnosti vykonávame úkony na zistenie relevantnosti oznámenia, zistenia totožnosti údajného strelca ako aj to, či išlo o skutočnú strelnú zbraň. Žiadame obyvateľov, aby sa nesnažili dostať do blízkosti depa a rešpektovali pokyny policajných hliadok," uviedli.