Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta. Na druhom mieste by skončil Smer-SSD so 17,9 percenta a tretí by bol Hlas-SD so ziskom 10,8 percenta hlasov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ. Na štvrtom mieste by nasledovala Republika, ktorú by volilo 8,6 percenta opýtaných, za ňou by skončilo hnutie Slovensko so ziskom 7,5 percenta. Nasleduje SaS (7,1 percenta), KDH (6,1 percenta) a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati (5,1 percenta).
SNS by skončila tesne pred bránami Národnej rady SR, volilo by ju 4,5 percenta opýtaných. Magyar Szövetség - Maďarská aliancia by mala 3,8 percenta a Sme rodina 3,5 percenta hlasov.
Ak by sa voľby do NR SR konali v čase konania prieskumu, tak 20,1 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,9 percenta deklarovalo, že by voliť nešlo, a 5,1 percenta opýtaných na otázku odmietlo.
Zber dát bol realizovaný v období 8. 10. - 17. 10. 2025 na vzorke 1 000 respondentov. Otázka znela: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú.“