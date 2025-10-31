Kontroverzný šéf SIS Gašpar terčom v prieskume: Koalícia sa nepoteší, jeho odchod si želá väčšina opýtaných

BRATISLAVA - Pavol Gašpar je už niekoľko mesiacom riaditeľom Slovenskej informačnej služby, no za jeho pôsobenia sa na verejnosť dostalo niekoľko káuz, pričom najvýraznejším zárezom je určite nedávna dopravná nehoda v Nitre. Opozícia chce jeho koniec, a preto sa na túto tému pozreli prieskumné agentúry.
Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. "Myslíte si, že by mal Pavol Gašpar skončiť vo funkcii riaditeľa SIS?". Práve takto znela otázka, ktorej v prieskume verejnej mienky čelilo 1 028 respondentov od 13. do 21. októbra 2025.
Na túto otázku odpovedalo celkovo až 60 percent opýtaných "áno" a "nie" 35 percent. 5 percent sa v prieskume k tejto téme vyjadiť nevedelo.
Opoziční voliči v tom majú jasno, koaliční sú rozdelení
Ešte zaujámavejšie vyznievajú ďalšie výsledky prieskumu, ktoré ukazujú aj na to, že voliči koalície sa názorovo líšia.
Pri vládnych voličov sú za zotrvanie Gašpara v čele SIS hlavne priaznivci Smeru-SSD. Tu si až 70 percent myslí, že by rezignovať nemal. Sú tu však aj voliči koaličného Hlasu-SD. Až 46 percent si síce želá, aby Gašpar odišiel, no 47 percent je proti.
U SNS je situácia tiež zaujímavá. Pavol Gašpar by mal poda 54 percent z voličov národniarov odstúpiť. Proti je "len" 38 percent.