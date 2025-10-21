Taraba chce platiť pokuty za nedodržanie európskeho práva z Envirofondu, uviedla Stohlová

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) chce zaviesť možnosť platiť z Envirofondu pokuty za nedodržanie európskeho práva. Na tlačovej konferencii na to poukázala opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že tlačové konferencie PS sú plné fabulácií, klamstiev a bezradnosti predstaviť vlastné riešenia.
„Minister chce z fondu, ktorý má slúžiť na ochranu životného prostredia, platiť svoje vlastné pokuty za to, že nie je schopný zabezpečiť ochranu, že nie je schopný ju garantovať,“ povedala Stohlová. Návrh zákona o Environmentálnom fonde mení podľa poslankyne fungovanie a prerozdeľovanie miliónov, ktoré vo fonde sú. Tvrdí, že toky týchto peňazí sú určené zákonom. „Doteraz o prideľovaní týchto peňazí minister spolurozhodoval s radou fondu. Ak tento zákon prejde, po novom bude môcť minister Taraba toto spoločné rozhodnutie zmeniť kedykoľvek,“ podotkla. Zákon má tiež podľa Stohlovej umožniť preplácať veľkým firmám 100 percent nákladov na projekty, ktoré nemusia súvisieť s ochranou životného prostredia.
Poslanec Michal Sabo (PS) taktiež poukázal na to, že návrh rieši aj systém organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú na starosti triedenie a recykláciu odpadu. „Taraba verejne, opakovane, aj na výbore pre životné prostredie tvrdil, že tieto organizácie plytvajú peniazmi a že štát nad nimi nemá kontrolu. Tomáš Taraba klame. Pretože ministerstvo životného prostredia malo vždy možnosť dosadiť do kontrolných orgánov, do dozorných rád týchto organizácií, svojich ľudí. A podľa mojich informácií túto možnosť využilo nulakrát,“ skonštatoval Sabo.
Systém OZV
Rezort taktiež mohol podľa Saba systém OZV vylepšiť, ak nefunguje dobre. „Minister si volí tú najjednoduchšiu možnú cestu alebo cestu, ktorá je jemu najbližšia. On si volí cestu rozvratu a deštrukcie. No a dopadne to napokon tak, ak tento zákon prejde, že štát bude sám sebe vymýšľať pravidlá, bude sám seba kontrolovať a sám bude na tom trhu aj podnikať,“ poznamenal Sabo. Zároveň priblížil, že štátnou OZV, ktorou by mal byť Envirofond, chce znížiť výšku poplatkov pre znečisťovateľov. Sabo to považuje za absurdné. Myslí si, že princíp znečisťovateľ platí je správny. „Tu treba upozorniť, že je to opäť iba štát a konkrétne envirorezort, ktorý fatálne zlyháva vo vymáhaní si svojich vlastných pravidiel,“ povedal poslanec.
Taraba reagoval, že zákon ide spraviť poriadok vo financovaní OZV. „Ministerstvo neuvažuje nad žiadnym zoštátnením systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Nový návrh zákona o Environmentálnom fonde SR, ktorý je dnes na pôde parlamentu, zavádza finančný strop na administratívne výdavky pre OZV, ktoré nesúvisia s recyklovaním,“ uviedol odbor komunikácie MŽP.
Šéf envirorezortu presadzuje, aby peniaze v systéme odpadového hospodárstva smerovali do podpory obehového hospodárstva, ochrany životného prostredia a recyklovania, ale nie do osobnej réžie a manažmentu pre „niekoľko vyvolených spoločností“. „Ministerstvo zároveň novou legislatívou otvára možnosti financovať aj projekty v súlade s podmienkami štátnej pomoci pre ďalšie inštitúcie verejnej správy, ako je napríklad zatepľovanie vysokých škôl, univerzít či telocviční z prostriedkov Environmentálneho fondu,“ dodalo MŽP.