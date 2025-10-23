Na strednom a západnom Slovensku si treba dávať pozor na silný vietor

BRATISLAVA - Na strednom a západnom Slovensku si treba vo štvrtok dávať pozor na silný vietor. V niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja sa môže na horách vyskytnúť aj silná víchrica a dážď. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Výstrahy pred silným vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu, platia v Bratislavskom a Trnavskom kraji vo všetkých okresoch s predbežnou platnosťou do piatkovej (24. 10.) noci. S vetrom treba rátať aj v okrese Nitra.
Pred dažďom varuje SHMÚ v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Ružomberok, Brezno, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Revúca či Rožňava. Meteorológovia tu očakávajú miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok nad 30 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili.
So silným vetrom, najmä na horách, treba rátať v okresoch Martin, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo a Kežmarok. V okresoch Tvrdošín, Poprad, Brezno a Liptovský Mikuláš sa môže vyskytnúť silná až mohutná víchrica s nárazovou rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu a/alebo s priemernou rýchlosťou do 105 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo,“ zdôraznili odborníci.