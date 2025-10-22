Vláda bude rokovať o rozpočtoch samospráv či zrušení diplomatických víz do Indie

BRATISLAVA - Slovenská republika a Indická republika uzavrú dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. O návrhu medzivládnej dohody bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) má na programe aj prerokovanie správ o výsledkoch návštevy premiéra v Uzbeckej a Kazašskej republike z júna tohto roka či návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Podľa tohto návrhu, predloženého poslancami Jánom Ferenčákom a Štefanom Gašparovičom (obaja Hlas-SD), budú môcť obce a vyššie územné celky do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Ministri sa budú tiež zaoberať návrhom na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe.
Ďalším bodom rokovania je návrh novelizácie nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb budú podľa nej môcť podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2026 v dodatočnej lehote do 31. decembra 2025. To má umožniť začatie poskytovania sociálnej služby v novovzniknutých zariadeniach sociálnych služieb s finančnou podporou z verejných prostriedkov.